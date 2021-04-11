Отправлено: - 11:05

Маркс:

В этой ситуации логичней было поступить как раз наоборот относительно того, что ты накорябал в своем оправдании. Т.е. простительней повесить косяк на журналиста, а любителю просто указать на ошибку в личке.

Цитата:Можешь хоть что тут карякатьты не объективен а значит и не умёнЭто факт)