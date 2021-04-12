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≡ "Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41322
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 11:30
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В трепетном ожидании 62-летний Владимир провел выходные, гордясь тем, что так у нас все хорошо налажено – при помощи нескольких кликов мыши уже практически получил услугу. Он был уверен, что сможет больше не жить в страхе, ожидая удара от невидимого врага.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3875
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 12:36
#15
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Цитата:
Сергей_я:
А это вообще нормально что ампула на 4 человека или это нащи уже сами бадяжат в целях экономии?

Это нормально, только вроде на 5, а не на 4.
Поэтому и подгоняют количество. Её же сложно хранить и если открыл то надо всё "разлить".
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
148
Re: "Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался...
Отправлено: 12.04.21 - 12:49
#16
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так же записался через егов.сегодня сделал вакцину в 1 поликлинике.с утра народу было мало.пару человек.пока сидел в коридоре народу прибавилось хорошо человек 20.вакцину делали мне с одной ампулы.врач сказала.что до этого была вакцина на 4 или 5 доз.сейчас пришла другая.одна доза в ампуле.вторая вакцина через 21 день.
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