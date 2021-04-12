Отправлено: - 12:36

Сергей_я:

А это вообще нормально что ампула на 4 человека или это нащи уже сами бадяжат в целях экономии?

Цитата:Это нормально, только вроде на 5, а не на 4.Поэтому и подгоняют количество. Её же сложно хранить и если открыл то надо всё "разлить".