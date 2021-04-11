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≡ Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41322
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 11.04.21 - 18:47
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12 апреля 1961 года – особая дата в истории нашей страны. Первому полёту человека в космос исполнилось 60 лет. Отрадно, что первый и последующие старты ракет с покорителями космического пространства начинается с территории нашей страны, а во многих случаях и завершается здесь же. Причем зачастую на территории Костанайской области.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7347
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 10:17
#15
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Цитата:
Маркс:
хайпануть, не ударив пальцем о палец,

ну да, как грится, 3.14...ть - это не мешки ворочать.Видно, что у подлизайки больше дел нет...
А тут вести оправдательную беседу даже времени нет...
Пыс.пыс. Фас, подлизайка...
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2060
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 10:53
#16
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Спасибо за статью, Yudjin!
Наверное многие кустанайцы, кто учился в школе в советское время, побывали на экскурсии в поисковой части, которая на степных просторах встречала космонавтов вернувшихся на Землю. Интересно было посидеть в спускаемом аппарате.


[Исправлено: Нурбанчик, 12.04.2021 - 12:24]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7609
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 11:05
#17
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Цитата:
Маркс:
В этой ситуации логичней было поступить как раз наоборот относительно того, что ты накорябал в своем оправдании. Т.е. простительней повесить косяк на журналиста, а любителю просто указать на ошибку в личке.

Можешь хоть что тут карякать
ты не объективен а значит и не умён
Это факт)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7609
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 11:08
#18
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Цитата:
yudjin:
ну да, как грится, 3.14...ть - это не мешки ворочать.Видно, что у подлизайки больше дел нет... А тут вести оправдательную беседу даже времени нет... Пыс.пыс. Фас, подлизайка.

Ну после того как ты пытался не умело отмазаться что Титов же есть на фото! То и отъе....от мене)
То с тобой сразу стало все понятно)
Нет написать да косякнул,я не знаю как выглядит космонавт номер 2) но нет ты ещё больше себя зарыл)
Профан имя тебе
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2313
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 11:22
#19
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12 апреля 1961 года - товарищ, запомни этот день!
ПРЫЖОК ВО ВСЕЛЕННУЮ!
Спасибо, Нурбанчик!
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
760
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 11:28
#20
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Почему- то на всех фото Гагарина с шлема убрали надпись СССР. На Первом канале в т.ч., где идет хештег (или как его там называют) "Поехали". Стыдятся своего прошлого?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1873
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 11:42
#21
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Цитата://в 200 км от Кустаная приземлился космический корабль «Союз-5», пилотируемый летчиком-космонавтом Волыновым,//

Это было в Камыстинском(Камышнинском) районе, на территорий совхоза"Свободный". В честь этого знаменательного события на месте приземления была установлена памятная стелла с мемориальной доской, именуемая в народе: "..волыновским столбом"
Соседнее отделение этого совхоза было названо в честь другого космонавта П.Поповича.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7609
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 11:48
#22
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Цитата:
Дантист: Почему- то на всех фото Гагарина с шлема убрали надпись СССР. На Первом канале в т.ч., где идет хештег (или как его там называют) "Поехали". Стыдятся своего прошлого?

Да действительно
вот тут уже описано это
Но справедливости ради на оригинальном фото он в шлеме действительно без надписи СССР
А рекламщикам сказали взять фото Гагарина хорошее они и загуглили что было

[Исправлено: abaika95, 12.04.2021 - 11:50]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2060
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 11:51
#23
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Цитата:
Дантист:
Почему- то на всех фото Гагарина с шлема убрали надпись СССР. На Первом канале в т.ч., где идет хештег (или как его там называют) "Поехали". Стыдятся своего прошлого?

Не думаю что стыдятся, у ответственных редакторов таких программ наверное с головой что то не то :-o

Цитата:
таноми52:
ПРЫЖОК ВО ВСЕЛЕННУЮ! Спасибо, Нурбанчик!

Не за что! Хорошего вам настроения!
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3875
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 11:55
#24
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Цитата:
yudjin:

Спасибо за подборку.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1243
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 12:47
#25
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Цитата:
abaika95:
ты не объективен а значит и не умён Это факт)

Это не факт, а всего лишь жалкое, ничтожное суждение, выдвинутое необразованным субъектом, принудительно выдаваемое им за факт. Однако, вряд ли при данных характеристиках такая белиберда может рассчитывать хотя бы на понятие субъективности, не говоря уже об объективности. Более всего это напоминает бульканье пузырей на болоте, образующихся в результате гниения биоматериала в его глубинах. Это аргумент.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7609
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 12:52
#26
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Цитата:
Маркс:
Это не факт, а всего лишь жалкое, ничтожное суждение, выдвинутое необразованным субъектом, принудительно выдаваемое им за факт. Однако, вряд ли при данных характеристиках такая белиберда может рассчитывать хотя бы на понятие субъективности, не говоря уже об объективности. Более всего это напоминает бульканье пузырей на болоте, образующихся в результате гниения биоматериала в его глубинах. Это аргумент.

Прочитал какой-то поток словесного гуано
По факту ты сейчас выставляешь себя в глупом виде
Объективности у тебя ноль значит и ума нет
Все можешь жить с этим
Как и Юджин)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21582
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 12:57
#27
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А кто знает, сколько космонавтов, в Казахстане?... :lol: ;-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
535
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 13:07
#28
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У нас свой предатель Гагарина-Вишниченко,а в РФ свой-Терешкова. Печально всё это и везде административный ресурс,и люди теряют и совесть и честь.
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