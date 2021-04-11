Отправлено: - 21:24

yudjin:

На фото Титов? Титов! Или бабаяга против?

yudjin:

Да, было 2 космонавта Титова. А в честь которого названы улицы, тоже не известно.

yudjin:

Ну чтобы ты не захлебнулся от распирающей гордости, за найденное несовпадение, представляю еще одного Титова:

yudjin:

представляю еще одного Титова:

[Исправлено: abaika95, 11.04.2021 - 21:26]

Цитата:Какая-то странная логика у тебяТипо Титов и Титов отъе.... От менеИ это ещё пишет человек который позиционирует себя как апологет сохранения исторического и культурного достояния советского КустанаяКоторый детей собирался учить Истории по названиям улицНу тогда давай вместо Гагарина картинку воеводы Гагарина поставимГагарин же!Цитата:В честь Германа ты сам это пишешьЦитата:Нет никакой гордостиЯ не с лупой сидел и выискивал не соответствия чтобы тебя уестьЗашёл почитать статью о историиА тут на тебе!Я в отличии от тебя этих космонавтов на лицо знаюНу во всяком случае самых знаковыхИ космонавта номер 2 в Истории очень трудно перепутать с однофомильцем потомучто Титов почти что "арийский" красавец с голливудской внешностьюЕсть такая байка (незнаю правда или нет но слышал ее в одном российском док фильме) что Титов должен был лететь первымОн лучше был подготовленНо в ЦК решили что первый человек в космосе темболее советский человек не может быть с именем Герман темболее с такой внешностью почти ГЕРМАНскойПоэтому полетел крестьянский сын Юрий ГагаринЦитата:Не ещё одного ТитоваА того самого ТитоваКоторого нужноЧто-то как-то без уважения ты подошёл к этому вопросуКак будто так шаляй-валяйСказали надо сделать статьюБыстрей быстрей сварганил и отправилДумал " А кто проверять будет?" Да?)НехорошоА в целом статья хорошая