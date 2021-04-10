Отправлено: - 23:19

ACROS:

Не знаю, судя по тому что их нет до сих пор, наверное, большая проблема: впрочем этот вопрос не ко мне: спросите у казахских чиновников.

ACROS:

Судя по тому что всё таки кто то приезжает к нам, в страну КАЗАХСТАН, наверное чем то они отличаются ( Чарынский канъён, природа Алтая, ковыльные степи Тургая, белые горы Актау и так далее - есть на что посмотреть у нас в стране),

ACROS:

Чарынский канъён, природа Алтая, ковыльные степи Тургая, белые горы Актау и так далее - есть на что посмотреть у нас в стране

ACROS:

Вот казах и казахстанец - звучит красиво и гордо ( это тоже МОЁ мнение)и я горжусь и рад что я из Казахстана.

ACROS:

ГОНДурасе не был: не знаю как вам там живёться,но мне туда как то стрёмно было ехать в такую страну.

ACROS:

И позвольте, нескромный вопрос: почему на аватарке вы показываете ВСЕМ дулю или кукиш( в стиле а"ля дед Щу

ACROS:

И показывать дулю или кукиш, ( наверное дуля или кукиш - это прежде всего НЕПРИЛИЧНЫЙ жест)

[Исправлено: Coopidon, 11.04.2021 - 23:27]

Цитата:Цитата:Уважаемый! Ещё раз перечитайте всю ветку и комментарии. Освежите себе память и ясните себе ту мысль которую я вам хоть донести. Что да с общественными туалетами в Казвхстане- проблема. Но и вы не смогли ответить (что странно, учитывая ваше образование) на причину их отсутствия.Я же вам пытался объяснить что туалеты (что вы за них зацепились, не понимаю, может что-то личное) не единственная и даже не основная причина отсутствия туристов. Привёл данные, что туристов, по сути, в Казахстане нет. И что развивать, а тем более вводить сборы на отсутствующих туристов, какой туризм?Цитата:Согласен. Вам -интерсесно! А вот туристам из-за пределов Казахстана- нет! Ведь их же (туристов) нету, от слова совсем. Пр вашей логике, им интересно, и только отсутствие туалетов их сдерживает.Самому не смешно?Цитата:Цитата:А что, по вашему, быть гондурасцем и гондураской, стремно?А ведь, очень вероятно, они тоже как и вы гордятся своей страной, историей, природой. Откуда у вас высокомерие и снисходительность к другим народам? И не в этом ли и есть одна из причин отсутвия туристов?Цитата:Позволяю. У меня аватарка та, которую я выбрал. У вас только к моей аватрке вопрос? К другим-нету? Например, аватарам с пропагандой тобакокурения. К ним у вас претензий нет?Цитата:И это мне говорит человек, считающий другие народы стремными....