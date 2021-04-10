Назван примерный размер туристского сбора с иностранцев в Казахстане
Отправлено: 10.04.21 - 17:46
Отели будут выплачивать полученную сумму туристских сборов ежеквартально, с предоставлением сведений о количестве посетителей и дней проживания в местные органы. Далее эти средства поступят в местный бюджет. Читать новость
drakon: А туристов, то и небыло - никогда. Это с 90-х годов, нас считали - туристами. А мы приезжали, к оставшимся, там, родственникам, друзьям.
Я же так и писал... Цитата:
Coopidon: тем не менее, это самый массовый турист Казахстана. Те кто здесь когда то жил и теперь приехал понастальгировать и убедиться, что уехал не зря. Их Погремуха называет поуехавшие. Вот основной турист Казахстана. А не те, кого вы тут понавыдумывали.
Но здесь патриоты, считают, что богатый западный турист,собравши чемоданы, каждодневно мониторит местные казахстанские СМИ в надежде найти информацию что наконец то построен туалет Цитата:
ACROS: о два придорожных туалета, стоимостью каждого по 24 000 000 тенге. Один возле поселка Алчановка, второй неп
И тогда богатый западный турист, рванет в Казахстан. Пролетит,а здесь все надписи, на понятной ему латинице!Лепота! а Кстати, как на латинице, будет туалет? Кто знает?
Неувязочка, уважаемый! В Гондурасе, официальный язык- испанский. (Вам ли не знать, побывавшему во всех странах мира!) А по-испански туалет- aseo Но по вашей логике гондурасскому туристы будет понятно что Цитата:
Не знаю, судя по тому что их нет до сих пор, наверное, большая проблема: впрочем этот вопрос не ко мне: спросите у казахских чиновников.
Цитата:
Coopidon: чем они отличаются от других гор и баранов?
Судя по тому что всё таки кто то приезжает к нам, в страну КАЗАХСТАН, наверное чем то они отличаются ( Чарынский канъён, природа Алтая, ковыльные степи Тургая, белые горы Актау и так далее - есть на что посмотреть у нас в стране), по крайней мере они не такие как у вас в Гонд.., или Гандурасе ( прошу прощения, не знаю как будет писаться правильно: через О или через А( Манька- Облигация или Манька-Аблигация); и как вас надо правильно величать гонд...или гандурасец), может для вашего удобства вас называть по другому( вы действительно любите эту страну), а то как то гонд..или гандурасец - звучит не совсем толерантно для вас и для вашей аватарки(может я ошибаюсь, но это моё ЛИЧНОЕ мнение). Вот казах и казахстанец - звучит красиво и гордо ( это тоже МОЁ мнение)и я горжусь и рад что я из Казахстана. И позвольте, нескромный вопрос: почему на аватарке вы показываете ВСЕМ дулю или кукиш( в стиле а"ля дед Щукарь): - я подумал это лично мне, но судя по дате регистрации вы зарегистрированы раньше чем я, значит этот дульный выпад вы сделали до меня. Или это ВСЕМУ форуму НГ: "...вот, мол вам ВСЕМ, иметь я вас всех хотел...", но в таких случая, обычно, показывают от сгиба локтя и ниже, или у вас в Гонд..или в Гандурасе ( ещё раз пардон, но не знаю как правильно, потому двойное написание)- всё, буквально ВСЁ маленькое. и нет никакой разницы ЧТО показывать. Или ДУЛЯ - это ваша МЕНТАЛЬНОСТЬ??
И показывать дулю или кукиш, ( наверное дуля или кукиш - это прежде всего НЕПРИЛИЧНЫЙ жест) в приличном обществе и в публичном пространстве, а форум НГ - это приличное публичное общество,( не знаю как другие, я лично считаю так) - ну это просто ВВЕРХ неприличия, примитив уровня амёбы.
О я смотрю бурную дискуссию пропустил) Туалетная принцесса опять и тут отличилась! Цитата:
Так что не откажут. Единственно, могут отказать, если Погремуха нажалуется на тебя своему начальству. За то что его гнобил на форуме. Тогда смогут!
Вроде как он тебя не гнобил никогда) Если по скудоумию опять свою кличку забыла и на других ее проецируешь То не родилась ещё та собака кто может загнобить меня на форуме)) Все через пару тройку нападок скатываются в беспомощное тяфканье и сливаются в итоге) СкуШшно А дракон вообще безобидный,Дракон приезжай к нам на гастротуризм У нас пиво вкуснее и мясо копченее с квашеной капустой чем у вас) Цитата:
ACROS: И показывать дулю или кукиш, ( наверное дуля или кукиш - это прежде всего НЕПРИЛИЧНЫЙ жест) в приличном обществе и в публичном пространстве, а форум НГ - это приличное публичное общество,( не знаю как другие, я лично считаю так) - ну это просто ВВЕРХ неприличия, примитив уровня амёбы
Не обращайте внимания Она форум вместо клозета использует Заходит сюда излить так сказать своё что накопилось за день Мысли,чуйвста,страхи,гнев,негатив. Вроде как оттдушна психологическая В жизни то нельзя,неприлично А тут можно "Бумага" все стерпит
ACROS: Не знаю, судя по тому что их нет до сих пор, наверное, большая проблема: впрочем этот вопрос не ко мне: спросите у казахских чиновников.
Цитата:
ACROS: Судя по тому что всё таки кто то приезжает к нам, в страну КАЗАХСТАН, наверное чем то они отличаются ( Чарынский канъён, природа Алтая, ковыльные степи Тургая, белые горы Актау и так далее - есть на что посмотреть у нас в стране),
Уважаемый! Ещё раз перечитайте всю ветку и комментарии. Освежите себе память и ясните себе ту мысль которую я вам хоть донести. Что да с общественными туалетами в Казвхстане- проблема. Но и вы не смогли ответить (что странно, учитывая ваше образование) на причину их отсутствия. Я же вам пытался объяснить что туалеты (что вы за них зацепились, не понимаю, может что-то личное) не единственная и даже не основная причина отсутствия туристов. Привёл данные, что туристов, по сути, в Казахстане нет. И что развивать, а тем более вводить сборы на отсутствующих туристов, какой туризм?
Цитата:
ACROS: Чарынский канъён, природа Алтая, ковыльные степи Тургая, белые горы Актау и так далее - есть на что посмотреть у нас в стране
Согласен. Вам -интерсесно! А вот туристам из-за пределов Казахстана- нет! Ведь их же (туристов) нету, от слова совсем. Пр вашей логике, им интересно, и только отсутствие туалетов их сдерживает. Самому не смешно? Цитата:
ACROS: Вот казах и казахстанец - звучит красиво и гордо ( это тоже МОЁ мнение)и я горжусь и рад что я из Казахстана.
Цитата:
ACROS: ГОНДурасе не был: не знаю как вам там живёться,но мне туда как то стрёмно было ехать в такую страну.
А что, по вашему, быть гондурасцем и гондураской, стремно? А ведь, очень вероятно, они тоже как и вы гордятся своей страной, историей, природой. Откуда у вас высокомерие и снисходительность к другим народам? И не в этом ли и есть одна из причин отсутвия туристов? Цитата:
ACROS: И позвольте, нескромный вопрос: почему на аватарке вы показываете ВСЕМ дулю или кукиш( в стиле а"ля дед Щу
Позволяю. У меня аватарка та, которую я выбрал. У вас только к моей аватрке вопрос? К другим-нету? Например, аватарам с пропагандой тобакокурения. К ним у вас претензий нет? Цитата:
ACROS: И показывать дулю или кукиш, ( наверное дуля или кукиш - это прежде всего НЕПРИЛИЧНЫЙ жест)
И это мне говорит человек, считающий другие народы стремными....
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