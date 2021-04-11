Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 11.04.21 - 18:47
12 апреля 1961 года – особая дата в истории нашей страны. Первому полёту человека в космос исполнилось 60 лет. Отрадно, что первый и последующие старты ракет с покорителями космического пространства начинается с территории нашей страны, а во многих случаях и завершается здесь же. Причем зачастую на территории Костанайской области. Читать новость
abaika95: Да точно Автор загуглил Титов И не того "вставил" в итоге
На фото Титов? Титов! Или бабаяга против? Да, было 2 космонавта Титова. А в честь которого названы улицы, тоже не известно. Ну чтобы ты не захлебнулся от распирающей гордости, за найденное несовпадение, представляю еще одного Титова:
Какая-то странная логика у тебя Типо Титов и Титов отъе.... От мене И это ещё пишет человек который позиционирует себя как апологет сохранения исторического и культурного достояния советского Кустаная Который детей собирался учить Истории по названиям улиц Ну тогда давай вместо Гагарина картинку воеводы Гагарина поставим Гагарин же! Цитата:
yudjin: Да, было 2 космонавта Титова. А в честь которого названы улицы, тоже не известно.
В честь Германа ты сам это пишешь Цитата:
yudjin: Ну чтобы ты не захлебнулся от распирающей гордости, за найденное несовпадение, представляю еще одного Титова:
Нет никакой гордости Я не с лупой сидел и выискивал не соответствия чтобы тебя уесть Зашёл почитать статью о истории А тут на тебе! Я в отличии от тебя этих космонавтов на лицо знаю Ну во всяком случае самых знаковых И космонавта номер 2 в Истории очень трудно перепутать с однофомильцем потомучто Титов почти что "арийский" красавец с голливудской внешностью Есть такая байка (незнаю правда или нет но слышал ее в одном российском док фильме) что Титов должен был лететь первым Он лучше был подготовлен Но в ЦК решили что первый человек в космосе темболее советский человек не может быть с именем Герман темболее с такой внешностью почти ГЕРМАНской Поэтому полетел крестьянский сын Юрий Гагарин Цитата:
yudjin: представляю еще одного Титова:
Не ещё одного Титова А того самого Титова Которого нужно Что-то как-то без уважения ты подошёл к этому вопросу Как будто так шаляй-валяй Сказали надо сделать статью Быстрей быстрей сварганил и отправил Думал " А кто проверять будет?" Да?) Нехорошо А в целом статья хорошая
abaika95: Я не с лупой сидел и выискивал не соответствия чтобы тебя уесть Зашёл почитать статью о истории А тут на тебе!
А тут на тебе, такой подарок от yudjin, который сидел с лупой, готовя статью к Дню Космонавтики. И у абайки95 внезапно появился шанс приподнять себя, хайпануть, не ударив пальцем о палец, как впрочем и всегда. Прослыть знатоком истории родного города, увидев неточность, которую легко было не заметить, работая над таким огромным материалом. Вполне возможно, что пришлось работать и не одному, стараясь успеть к наступающей дате.
Но вместо того, чтобы написать автору в личку, чтобы тот внёс корректировку, нужно было уязвить и упрекнуть его в незнании истории. И кого, человека, из статей и фотографий которого читатели узнали больше, чем пресловутый "критик" пропустил школьных уроков.
Одно можно сказать с уверенностью. Любую статью можно легко исправить, а вот исправить горбатого гораздо труднее, а то и совсем невозможно.
Маркс: А тут на тебе, такой подарок от yudjin, который сидел с лупой, готовя статью к Дню Космонавтики. И у абайки95 внезапно появился шанс приподнять себя, хайпануть, не ударив пальцем о палец, как впрочем и всегда.
Ну вот команда защиты подъехала Что ты вы седня по припозднились)) Писал бы статью ГГ или Стаканов или ещё кто из молодых журналистов то я бы написал просто "ребят вы фоты перепутали" А тут человек который из себя критика строит,везде выискивает недочёты сам уже какой раз попадал в "котёл" и при этом весь такой за сохранение Истории и не знает как выглядит Титов? Это не ошибка по запарке По запарке люди просто не ту картинку ставят Тут он явно не знает как выглядит Титов потомучто целенаправленно загуглил и выбрал не того Титова Ну по мне это тоже самое когда на банер в честь 9 мая,рекламщик чей банер проходит через все возможные корректировки во всяких ведомствах патриотических даже не разбираясь ставит фото немецкого бойца потомучто загуглил "боец,героическая поза" и этот вариант прокатывает) потомучто в этих патриотических ведомствах кто пытается учить молодежь даже не разбираются где боец советский а где немецкий! Им плевать на это) главное себя показать надо) вот поэтому это смешно и грустно И эти люди ещё чето.... Цитата:
Маркс: Одно можно сказать с уверенностью. Любую статью можно легко исправить, а вот исправить горбатого гораздо труднее, а то и совсем невозможно.
Ну вот тебя точно трудно исправить Ты просто не объективен донельзя и прибежал сразу защищать косячника просто потомучто Я эту ошибку нашел)) Так что сиди уже
Coopidon: Заработал премию. Беги к своему Бастыку. Возьми с полки пирожок, заслужил!
Нет бастыков и бугров Я сам по себе Потому и пирожок всегда при мне) А юджину ничего написать не хочешь что он косячник?) Представляю если такую ошибку допустим условный Князев бы допустил Ну или Дощанова Тут бы вой стоял недельный И первый выл бы Юджин о том "куда лезут эти люди-неучи ещё нас,НАС!! Учить!?" Так что, как говорит Михалков-"Иронично"
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