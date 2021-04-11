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Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41315
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 12:06
АО "Казпочта" - компания с уставным капиталом более 43 млрд тенге, строит грандиозные планы, но не может отремонтировать одно из своих отделений в городе с населением более 120 тысяч человек.
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Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 12:06
Цитата:
[Исправлено: Козлов я, 11.04.2021 - 12:07]
одна из самых динамично развивающихся компаний на постсоветском пространстве
[Исправлено: Козлов я, 11.04.2021 - 12:07]
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 12:29
Давно не пользуюсь нашей почтой и поэтому не имела представления о её работе, в частности, скорости доставки корреспонденции.
Пока однажды не получила в один день сразу ТРИ вызова в суд, отправленные судом с интервалом в несколько дней! Где они лежали, чего дожидались? И суд, и почта,и я находились в одном городе - Костанае. Но в то время я жила на окраине, где нет почтового отделения. Интересно, как сейчас доставляют корреспонденцию в такие районы?
Пока однажды не получила в один день сразу ТРИ вызова в суд, отправленные судом с интервалом в несколько дней! Где они лежали, чего дожидались? И суд, и почта,и я находились в одном городе - Костанае. Но в то время я жила на окраине, где нет почтового отделения. Интересно, как сейчас доставляют корреспонденцию в такие районы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21580
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 12:32
Цитата:
Вот оно - как, Судимая - значит?...
[Исправлено: drakon, 11.04.2021 - 12:34]
таноми52:
Пока однажды не получила в один день сразу ТРИ вызова в суд,
Пока однажды не получила в один день сразу ТРИ вызова в суд,
Вот оно - как, Судимая - значит?...
[Исправлено: drakon, 11.04.2021 - 12:34]
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 12:40
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 12:56
Цитата:
Ничего подобного! Это был имущественный спор! Я его выиграла!
Судиться я умею!
drakon:
Судимая - значит?
Судимая - значит?
Ничего подобного! Это был имущественный спор! Я его выиграла!
Судиться я умею!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1866
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 13:10
Браво, Александр Олейник!!
Это не просто репортаж, а репортаж с НОКАУТОМ!!!
Какой стыд, какой ПОЗОР!!
Промышленный город,центр промышленного производства области, и национальная компания с МНОГОМНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ бюджетами - и такое отношение к СВОИМ горожанам и к СВОИМ клиентам!!
Это не просто репортаж, а репортаж с НОКАУТОМ!!!
Какой стыд, какой ПОЗОР!!
Промышленный город,центр промышленного производства области, и национальная компания с МНОГОМНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ бюджетами - и такое отношение к СВОИМ горожанам и к СВОИМ клиентам!!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1866
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 13:14
Цитата:
Сейчас проще делается: на телефон приходит СМС-повестка в суд.
КазПочта уже не при делах..
таноми52:
как сейчас доставляют корреспонденцию в такие районы?
как сейчас доставляют корреспонденцию в такие районы?
Сейчас проще делается: на телефон приходит СМС-повестка в суд.
КазПочта уже не при делах..
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 13:27
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4585
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 15:12
Давненько я писал про это отделение почты, оператор что-то там напутала и налоги не ушли куда следует, за что были разборки. А так, действительно ужасное состояние во всех отделениях. Сходите на 50 лет октября 110, почти также.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13846
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 16:11
Цитата:
Не знаю как внутри города, но вроде сроки регламентированы - 5 рабочих дней по HR и 20 международная отправка.
Цитата:
Хех!(с) Мне в Челябинске такое письмо неделю шло!
таноми52:
не имела представления о её работе, в частности, скорости доставки корреспонденции.
не имела представления о её работе, в частности, скорости доставки корреспонденции.
Не знаю как внутри города, но вроде сроки регламентированы - 5 рабочих дней по HR и 20 международная отправка.
Цитата:
таноми52:
И суд, и почта,и я находились в одном городе - Костанае.
И суд, и почта,и я находились в одном городе - Костанае.
Хех!(с) Мне в Челябинске такое письмо неделю шло!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 38
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 16:22
Цитата:
Когда я на почте служил ямщиком...
Может для начала надо было переименовать?
И все было бы чинно и благородно.
Вообще на улице Пионерская не оставляет ощущение, что ты переносишься на 30 лет назад, в «лихие 90-е».Цитата:
сайлау курманов:
ужасное состояние во всех отделениях. Сходите на 50 лет октября 110, почти также.
ужасное состояние во всех отделениях. Сходите на 50 лет октября 110, почти также.
Когда я на почте служил ямщиком...
Может для начала надо было переименовать?
И все было бы чинно и благородно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1151
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 18:21
Да и почти все отделения в примерно таком же состоянии. Руководство в столице видать себя не обижает, а на перифериях жалкое существование.
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