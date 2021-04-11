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≡ Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41315
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 12:06
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АО "Казпочта" - компания с уставным капиталом более 43 млрд тенге, строит грандиозные планы, но не может отремонтировать одно из своих отделений в городе с населением более 120 тысяч человек.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2323
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 12:06
#1
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Цитата:
одна из самых динамично развивающихся компаний на постсоветском пространстве




[Исправлено: Козлов я, 11.04.2021 - 12:07]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2310
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 12:29
#2
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Давно не пользуюсь нашей почтой и поэтому не имела представления о её работе, в частности, скорости доставки корреспонденции.
Пока однажды не получила в один день сразу ТРИ вызова в суд, отправленные судом с интервалом в несколько дней! Где они лежали, чего дожидались? И суд, и почта,и я находились в одном городе - Костанае. Но в то время я жила на окраине, где нет почтового отделения. Интересно, как сейчас доставляют корреспонденцию в такие районы?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21580
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 12:32
#3
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Цитата:
таноми52:
Пока однажды не получила в один день сразу ТРИ вызова в суд,

Вот оно - как, Судимая - значит?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 11.04.2021 - 12:34]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2323
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 12:40
#4
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Цитата:
drakon:
Вот оно - как, Судимая - значит?...


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2310
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 12:56
#5
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Цитата:
drakon:
Судимая - значит?



Ничего подобного! Это был имущественный спор! Я его выиграла!
Судиться я умею!:lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1866
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 13:10
#6
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Браво, Александр Олейник!!
Это не просто репортаж, а репортаж с НОКАУТОМ!!!
Какой стыд, какой ПОЗОР!!
Промышленный город,центр промышленного производства области, и национальная компания с МНОГОМНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ бюджетами - и такое отношение к СВОИМ горожанам и к СВОИМ клиентам!!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1866
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 13:14
#7
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Цитата:
таноми52:
как сейчас доставляют корреспонденцию в такие районы?


Сейчас проще делается: на телефон приходит СМС-повестка в суд.
КазПочта уже не при делах..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2323
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 13:27
#8
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Цитата:
таноми52:
Интересно, как сейчас доставляют корреспонденцию в такие районы?


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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4585
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 15:12
#9
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Давненько я писал про это отделение почты, оператор что-то там напутала и налоги не ушли куда следует, за что были разборки. А так, действительно ужасное состояние во всех отделениях. Сходите на 50 лет октября 110, почти также.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13846
Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало национального оператора
Отправлено: 11.04.21 - 16:11
#10
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Цитата:
таноми52:
не имела представления о её работе, в частности, скорости доставки корреспонденции.

Не знаю как внутри города, но вроде сроки регламентированы - 5 рабочих дней по HR и 20 международная отправка.
Цитата:
таноми52:
И суд, и почта,и я находились в одном городе - Костанае.

Хех!(с) Мне в Челябинске такое письмо неделю шло!
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urmas
* urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
38
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 16:22
#11
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Цитата:
Вообще на улице Пионерская не оставляет ощущение, что ты переносишься на 30 лет назад, в «лихие 90-е».
Цитата:
сайлау курманов:
ужасное состояние во всех отделениях. Сходите на 50 лет октября 110, почти также.

Когда я на почте служил ямщиком...
Может для начала надо было переименовать?
И все было бы чинно и благородно.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1151
Re: Казпочта – мы меняемся? Отделение на Пионерской как зеркало...
Отправлено: 11.04.21 - 18:21
#12
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Да и почти все отделения в примерно таком же состоянии. Руководство в столице видать себя не обижает, а на перифериях жалкое существование.
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