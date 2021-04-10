Отправлено: - 13:26

drakon:

А туристов, то и небыло - никогда. Это с 90-х годов, нас считали - туристами. А мы приезжали, к оставшимся, там, родственникам, друзьям.

Coopidon:

тем не менее, это самый массовый турист Казахстана. Те кто здесь когда то жил и теперь приехал понастальгировать и убедиться, что уехал не зря. Их Погремуха называет поуехавшие. Вот основной турист Казахстана. А не те, кого вы тут понавыдумывали.

ACROS:

о два придорожных туалета, стоимостью каждого по 24 000 000 тенге. Один возле поселка Алчановка, второй неп

Цитата:Я же так и писал...Цитата:Но здесь патриоты, считают, что богатый западный турист,собравши чемоданы, каждодневно мониторит местные казахстанские СМИ в надежде найти информацию что наконец то построен туалетЦитата:И тогда богатый западный турист, рванет в Казахстан. Пролетит,а здесь все надписи, на понятной ему латинице!Лепота! аКстати, как на латинице, будет туалет?Кто знает?