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≡ Назван примерный размер туристского сбора с иностранцев в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41314
Назван примерный размер туристского сбора с иностранцев в Казахстане
Отправлено: 10.04.21 - 17:46
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Отели будут выплачивать полученную сумму туристских сборов ежеквартально, с предоставлением сведений о количестве посетителей и дней проживания в местные органы. Далее эти средства поступят в местный бюджет.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
891
Re: Назван примерный размер туристского сбора с иностранцев в...
Отправлено: 11.04.21 - 13:26
#15
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Цитата:
drakon:
А туристов, то и небыло - никогда. Это с 90-х годов, нас считали - туристами. А мы приезжали, к оставшимся, там, родственникам, друзьям.

Я же так и писал...
Цитата:
Coopidon:
тем не менее, это самый массовый турист Казахстана. Те кто здесь когда то жил и теперь приехал понастальгировать и убедиться, что уехал не зря. Их Погремуха называет поуехавшие. Вот основной турист Казахстана. А не те, кого вы тут понавыдумывали.

Но здесь патриоты, считают, что богатый западный турист,собравши чемоданы, каждодневно мониторит местные казахстанские СМИ в надежде найти информацию что наконец то построен туалет
Цитата:
ACROS:
о два придорожных туалета, стоимостью каждого по 24 000 000 тенге. Один возле поселка Алчановка, второй неп

И тогда богатый западный турист, рванет в Казахстан. Пролетит,а здесь все надписи, на понятной ему латинице!Лепота! а :-x
Кстати, как на латинице, будет туалет?
Кто знает?
8-)
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