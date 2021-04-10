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≡ "Тобол" обыграл "Жетысу" и догнал лидера КПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41311
"Тобол" обыграл "Жетысу" и догнал лидера КПЛ
Отправлено: 10.04.21 - 22:54
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Встреча 4-го тура чемпионата РК прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче на 25-й минуте защитник "Тобола" Алекса Аманович, отличившийся после розыгрыша стандарта.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
603
Re: "Тобол" обыграл "Жетысу" и догнал лидера...
Отправлено: 10.04.21 - 22:54
#1
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Цитата:
Костанаский

:-x :-x

Цитата:
Счет в матче на 25-й минуте защитник "Тобола" Алекса Аманович, отличившийся после розыгрыша стандарта.

Перечитайте
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
603
"Тобол" обыграл "Жетысу" и догнал лидера КПЛ
Отправлено: 10.04.21 - 23:25
#2
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Получается, ставка корректора, работает без оплаты....
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
292
Re: "Тобол" обыграл "Жетысу" и догнал лидера...
Отправлено: 10.04.21 - 23:27
#3
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Цитата:
electro:
Перечитайте

Исправили, спасибо.
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