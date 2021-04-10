Отправлено: - 23:38

ACROS:

это самое главное: построить удобные, тёплые, чистые, благоухающие ТУАЛЕТЫ, такие же как на автострадах ФРГ.

ACROS:

После экскурса по диким и экзотичным местам, западный турист привычно хочет принять ванну, сходить в туалет

ACROS:

за этим сюда и приедет, он не приедет смотреть на наши города, на пресловутую ЭКСПО

ACROS:

Западный турист (

drakon:

об этом и говорю...

[Исправлено: Coopidon, 10.04.2021 - 23:39]

Цитата:Самое главное, что каждый кто разбирается в одном, например- в комбайнах, считает, что он специалист и в других вопросах. И непременно пытается это доказать другим.А что, большая проблема понатыкать туалетов? Это что, дорого или что? В чем корень проблемы?Цитата:Я вас удивлю если скажуот очень много. И например, экзотический туризм, не самый популярный в мире. И, возможно, на выходе, мы получим туристов в Казахстан столько, сколько и сейчас. То есть -нисколько. Мизер.Если вы поинтересуетесь, какая страна первая по туризму, то это Франция. Что-то около 80 млн. туристов.Предположив что с туалетами там все в порядке! Европа, же!А вот с экзотикой и дикой природой -засада.И ещё. Если турист готов посмотреть в Казахстане (кстати, на что!? Можете сформулировать, что чудесного в горах или горных бараках Казахстана и чем они отличаются от других гор и баранов?) экзотические места, то он, наверное должен быть готов и экзотическому обеду и туалету. То есть сра....облегчиться в поле, среди крапивы и оводов.А иначе, что это за экстрим-тур?Цитата:Кстати да! Согласен. Не приедет. И тем не менее, это самый массовый турист Казахстана.Те кто здесь когда то жил и теперь приехал понастальгировать и убедиться, что уехал не зря.Их Погремуха называет поуехавшие.Вот основной турист Казахстана. А не те, кого вы тут понавыдумывали...Цитата:Некоторые, да, с запада. Но не все!Цитата:Где?