Назван примерный размер туристского сбора с иностранцев в Казахстане
Отправлено: 10.04.21 - 17:46
Отели будут выплачивать полученную сумму туристских сборов ежеквартально, с предоставлением сведений о количестве посетителей и дней проживания в местные органы. Далее эти средства поступят в местный бюджет. Читать новость
Цитата://предоставление натурного гранта в виде земельных участков.//
Грант - это по сути БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ и НЕВОЗВРАТНОЕ дарение государством чего либо, в данном случае - земельного участка. Лишь бы этот инвестор не был - ИНОСТРАННЫМ подданным или аффилированным с ними. Землю, водные, лесные ресурсы и подземные недра- НИКОГДА нельзя отдавать иностранцам.
при ставке 1 процент сбор будет составлять 100 тенге в день
Цитата:
предусматривает меры поддержки, действующие на всей территории страны. Здесь предусмотрено возмещение 10 процентов затрат на строительство гостиниц и
Глубокая мысль! Давать 10% а потом забирать 1%. Или обьявить сбор с туризма, когда самих туристов -нет. Казахстан -не туристическая страна. И станет ли ею когданибудь-неизвестно. И количество туристов в Казахстане яркое тому подтверждение. Для привлечения туристов, логичнее доплачивать за привлечение туристов. А у нас, наоборот.... Ещё осталось сделать дороги -платными. Тогда уже точно от туристов отбою не будет. Тогда придётся некоторым ещё и отказывать во вьезде!
drakon: Думаю, мне - откажут, во въезде, первому...
Немецкий богатый турист. (В Казахстане все уверены что все немцы из Германии, по умолчанию все богатые), Все это знают. И все в это верят. Так что не откажут. Единственно, могут отказать, если Погремуха нажалуется на тебя своему начальству. За то что его гнобил на форуме. Тогда смогут!
Для привлечения туристов, нужно сделать и это самое главное: построить удобные, тёплые, чистые, благоухающие ТУАЛЕТЫ, такие же как на автострадах ФРГ. Западный турист ( а именно его в основном и подразумевают все эти гос.программы) приедет смотреть не на построенную из китайского алюкобонда Астану, а на дикую, нетронутую, экзотичную для них, природу Казахстана, его животный мир. После экскурса по диким и экзотичным местам, западный турист привычно хочет принять ванну, сходить в туалет, сьесть свой традиционный ужин с винцом: в общем он хочет вернуться в свой привычный комфорт после лёгкого стресса с дикой необустроенной природой. Он за этим сюда и приедет, он не приедет смотреть на наши города, на пресловутую ЭКСПО.
ACROS: это самое главное: построить удобные, тёплые, чистые, благоухающие ТУАЛЕТЫ, такие же как на автострадах ФРГ.
Самое главное, что каждый кто разбирается в одном, например- в комбайнах, считает, что он специалист и в других вопросах. И непременно пытается это доказать другим. А что, большая проблема понатыкать туалетов? Это что, дорого или что? В чем корень проблемы? Цитата:
ACROS: После экскурса по диким и экзотичным местам, западный турист привычно хочет принять ванну, сходить в туалет
Я вас удивлю если скажу видов туризма от очень много. И например, экзотический туризм, не самый популярный в мире. И, возможно, на выходе, мы получим туристов в Казахстан столько, сколько и сейчас. То есть -нисколько. Мизер. Если вы поинтересуетесь, какая страна первая по туризму, то это Франция. Что-то около 80 млн. туристов. Предположив что с туалетами там все в порядке! Европа, же! А вот с экзотикой и дикой природой -засада. И ещё. Если турист готов посмотреть в Казахстане (кстати, на что!? Можете сформулировать, что чудесного в горах или горных бараках Казахстана и чем они отличаются от других гор и баранов?) экзотические места, то он, наверное должен быть готов и экзотическому обеду и туалету. То есть сра....облегчиться в поле, среди крапивы и оводов. А иначе, что это за экстрим-тур? Цитата:
ACROS: за этим сюда и приедет, он не приедет смотреть на наши города, на пресловутую ЭКСПО
Кстати да! Согласен. Не приедет. И тем не менее, это самый массовый турист Казахстана. Те кто здесь когда то жил и теперь приехал понастальгировать и убедиться, что уехал не зря. Их Погремуха называет поуехавшие. Вот основной турист Казахстана. А не те, кого вы тут понавыдумывали... Цитата:
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