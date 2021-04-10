Отправлено: - 20:29

Добринцофф:

Ну да ,а на валдберис лохи сидят. У них в правилах русским по белому написано При отказе Покупателя от товара, который был оплачен онлайн банковской картой, денежные средства за него будут автоматически возвращены на банковскую карту, с которой указанный товар был оплачен.

Цитата:Конечно лохи. Когда транзакции достигли непомерных размеров, лохи начали искать дыру. И успешно нашли. И даже терминалы убрали с точек продаж. Поверь мне, Добринцоф. Я знаю о чем речь. Есть контингент в РФ, который этим живёт. И делает очень неплохо!