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≡ Что происходит с Wildberries в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41311
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:37
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Вот уже седьмой год интернет-магазин Wildberries работает и на территории Казахстана. До апреля 2020 года многие казахстанцы были вполне удовлетворены его работой, но затем последовал ряд нововведений, которые вызвали волну недовольства.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
861
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 20:29
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Ну да ,а на валдберис лохи сидят. У них в правилах русским по белому написано При отказе Покупателя от товара, который был оплачен онлайн банковской картой, денежные средства за него будут автоматически возвращены на банковскую карту, с которой указанный товар был оплачен.

Конечно лохи. Когда транзакции достигли непомерных размеров, лохи начали искать дыру. И успешно нашли. И даже терминалы убрали с точек продаж. Поверь мне, Добринцоф. Я знаю о чем речь. Есть контингент в РФ, который этим живёт. И делает очень неплохо!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
889
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 20:48
#16
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Цитата:
юля елиссева:
Автор, в чем проблема?

Я было подумал что это такая скрытая реклама Вайлдберис. Но дочитав до
Цитата:
Итог: я оказался в минусе на 557 тенге.

понял что в этой фразе весь смысл статьи. Обидно потерять 557 тенге, что и говорить. Надеюсь, гонорар от статьи, перекроет автору его убыток!
;-)
Цитата:
abaika95:
А оплачивает все магазин за транспортировку А теперь все таки сделали некое подобие ответственности

А после введения предоплаты, кто сейчас оплачивает транспортировку? Ты же точно также заказать 10 вещей и отказаться от них.
И по факту платишь только за ту вещь которую и заберешь.
:lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13845
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 21:05
#17
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Цитата:
Мишаня:
Но истинные причины предоплаты мне доподлинно известны. И они никакие связаны с пандемией, логистикой и т.п. Это связано с правилами платежных систем - долго рассказывать, но ушлые дяди и тети, покупая товар по одной карте, возвращали его на другую, получая и оставляя себе кешбек.

Что-то совсем не связанные действия. Постоплата как раз защищает от этого магазин, а предоплата этому способствует.
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