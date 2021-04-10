Отправлено: - 20:20

при ставке 1 процент сбор будет составлять 100 тенге в день

предусматривает меры поддержки, действующие на всей территории страны. Здесь предусмотрено возмещение 10 процентов затрат на строительство гостиниц и

[Исправлено: Coopidon, 10.04.2021 - 20:26]

Цитата:Цитата:Глубокая мысль!Давать 10% а потом забирать 1%.Или обьявить сбор с туризма, когда самих туристов -нет.Казахстан -не туристическая страна. И станет ли ею когданибудь-неизвестно.И количество туристов в Казахстане яркое тому подтверждение.Для привлечения туристов, логичнее доплачивать за привлечение туристов. А у нас, наоборот....Ещё осталось сделать дороги -платными.Тогда уже точно от туристов отбою не будет.Тогда придётся некоторым ещё и отказывать во вьезде!