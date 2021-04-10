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≡ Назван примерный размер туристского сбора с иностранцев в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41310
Назван примерный размер туристского сбора с иностранцев в Казахстане
Отправлено: 10.04.21 - 17:46
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Отели будут выплачивать полученную сумму туристских сборов ежеквартально, с предоставлением сведений о количестве посетителей и дней проживания в местные органы. Далее эти средства поступят в местный бюджет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1859
Re: Назван примерный размер туристского сбора с иностранцев в...
Отправлено: 10.04.21 - 17:46
#1
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Цитата://предоставление натурного гранта в виде земельных участков.//

Грант - это по сути БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ и НЕВОЗВРАТНОЕ дарение государством чего либо, в данном случае - земельного участка.
Лишь бы этот инвестор не был - ИНОСТРАННЫМ подданным или аффилированным с ними.
Землю, водные, лесные ресурсы и подземные недра- НИКОГДА нельзя отдавать иностранцам.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4584
Re: Назван примерный размер туристского сбора с иностранцев в...
Отправлено: 10.04.21 - 18:41
#2
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будет составлять 100 тенге
Ничего не случится если не будет этого сбора, а если и будет, то не такие уж большие деньги чтоб мозги пудрить
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
885
Назван примерный размер туристского сбора с иностранцев в Казахстане
Отправлено: 10.04.21 - 20:20
#3
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Цитата:
при ставке 1 процент сбор будет составлять 100 тенге в день

Цитата:
предусматривает меры поддержки, действующие на всей территории страны. Здесь предусмотрено возмещение 10 процентов затрат на строительство гостиниц и 

Глубокая мысль!
Давать 10% а потом забирать 1%.
Или обьявить сбор с туризма, когда самих туристов -нет.
Казахстан -не туристическая страна. И станет ли ею когданибудь-неизвестно.
И количество туристов в Казахстане яркое тому подтверждение.
Для привлечения туристов, логичнее доплачивать за привлечение туристов. А у нас, наоборот....
Ещё осталось сделать дороги -платными.
Тогда уже точно от туристов отбою не будет.
Тогда придётся некоторым ещё и отказывать во вьезде!

[Исправлено: Coopidon, 10.04.2021 - 20:26]
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