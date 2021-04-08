Отправлено: - 17:27

таноми52: дошли до опасной черты

[Исправлено: ACROS, 10.04.2021 - 17:33]

Цитата:Не берусь судить, до какой черты мы дошли, но то что мусора с каждым годом всё больше и больше - это очевидно, даже бывая в маленьких отделениях и чабанских точках вижу целые горы .Его даже(в основном мусор из ПХВ) на полях становится много и главное: он не гниёт и не самоуничтожается.Завтра, послезавтра государство, даже такое нерасторопное как наше, невзирая на наши бескрайние и необьятные просторы, доставшие нам благодаря нашим далёким воинственным предкам и на которых пока ещё можно - сорить и сорить, повернётся лицом к этой проблеме, вернее, ушлые люди "подскажут" молчаливому правительству и "слышащему" президенту, что пора поток бюджетных денег льющийся в виде субсидий и дешёвых кредитов, направит на этот вид бизнеса.Тут и льготные кредитные линии; ежегодные субсидии на покрытие части затрат; налоговые каникулы; снижение налоговых ставок; освобождение (это модно нынче в Казахстане) этого вида бизнеса от некоторых видов налогов и так далее: - всё это для стимулирования и развития отечественного экологического мусороперерабатывающего бизнеса; и что бы денег в бюджете на это было больше: - введение, наряду с обязательными налогами, такими как налог на имущество, землю и транспорт, дополнительного вида налога: - НАЛОГА на МУСОР ( не путать с платежами в "Тазалык" - там простая операция - вывоз мусора).Я думаю, это будет логичным, как и с автотранспортом: катаешься - плати налог; соришь мусор- плати налог.Думаю, что лет через пять-десять: уборка и переработка мусора - станет одним из прибыльных видов бизнеса, наряду с торговлей оружия и наркотиков, потому что его (мусора) будет с каждым годом больше и больше, вследствия - увеличения численности населения; увеличивающего производства упаковок из ПХВ; увеличивающего количества и видов фасовки товаров и продукции разного вида и ассортимента.И такие, как отказывающийся от работы из-за несознательных граждан сейчас, Аскар Иманбаев - завтра, послезавтра будут самыми "крутыми" бизнесменами. У них всегда будет работа и деньги, невзирая на всякие пандемии, карантины и прочие будущие напасти - люди всегда сорили, сорят и будут сорить.