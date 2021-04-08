Прогноз на 5 дней
ясно+5°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 75% влажность
  • В-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мусорные войны поселка Карабалык
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41310
Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 08.04.21 - 12:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Районный центр зарастает свалками. Грозит ли такой коллапс другим населенным пунктам? С 1 апреля в Карабалыке некому вывозить мусор из тех районов, где стоят многоквартирные дома. Индивидуальный предприниматель Аскар ИМАНБАЕВ объявил: раз жители не смогли за почти 6 лет заключить договоры и скопили огромные по меркам поселка долги, то и он не может работать за свой счет. Похоже на первоапрельскую шутку, если бы не горы мусора, которые вот уже несколько недель никто не вывозит.
Читать статью

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1288
Re: Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 08.04.21 - 12:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если заявляют, что весь мусор сжигают, значит пусть платят за загрязнение окружающей среды. И всё будет по закону.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1859
Re: Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 09.04.21 - 21:55
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, нужно на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ уровне ввести оплату ( то бишь НАЛОГ) за МУСОР: любой человек - жрёт, срёт и мусорит - значит есть ОТХОДЫ и их куда то надо девать и КТО ТО это всё должен убирать.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1859
Re: Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 09.04.21 - 22:00
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://что мы таким образом порождаем иждивенчество?//

Или: действительно - государственник или просто не хочет убирать гавно несознательных карабалыкчан.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1859
Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 10.04.21 - 12:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё в древности, император Веспасиан сказал своему сыну: "...деньги не пахнут...", когда неопытный в коммерческих делах сынок, упрекнул его в аморальности сбора податей с общественных туалетов.

Тема "мусорного бизнеса", оказывается весьма и весьма МАРЖОВАЯ, и давным-давно обозначается девятью нолями и никак не меньше.

Так, например в ВКО затеяли строительство мусорного полигона стоимостью более 3,8 млр. тенге на кредиты ЕБРР со ставкой в 14% годовых, тогда как по по гос.программам "Нурлы" и прочие, выдают те же деньги, но за 6% годовых. Подписанию этого , кабального кредитного договора, почему то воспротивился некий Нигметов - директор местного коммунального предприятия, свой отказ обосновав - необоснованной высокой стоимостью проекта ( оказывается точно такой же полигон построили в ЗКО всего лишь за какие то жалкие 2,0 млр. тенге) и как следствие высокими коммунальными платежами для населения в будущем после завершения строительства и ввода в эксплуатацию этого "супер" денежнего полигона.
В Алма Ате под давлением общественников - экологов и контроля за недопущением загрязнения городской территорий мусором и нечистотами, властями запланировано установка видеокамер в местах сбора мусора, в количестве 500 штук на общую сумму более 1,35 млр. тенге, то бишь каждая видекамера будет стоит более 2 700 000 тенге.

И оба эти два проекта, относятся к категории - социально-значимым (как, например, социально-значимые автобусные маршруты) и соответственно СУБСИДИРУЮТЬСЯ из городской или республиканской казны.
Это прибавка ещё несколько сотен, а может и миллиардов тенге к стоимости этих проектов.
Представьте какие деньги, крутяться в обыкновенном мусоре: не просто большие, а ОЧЕНЬ большие.
Карабалыкчане, учитывая близкое соседство с РФ, среди всех сельских районов области, всегда считались самыми "продвинутыми" бизнесменами:
неужели там не найдётся бизнесмен способный и главное ХОЧУЩИЙ, построить какой нибудь мусорный заводик, и заработав несколько сот лямов или ярдов тенге, и лёжа где то на песках Мальдив или Флориды сказать своему сыну: "...оказываеться, деньги действительно, не пахнут, сынок..."

[Исправлено: ACROS, 10.04.2021 - 12:14]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2304
Re: Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 10.04.21 - 13:00
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России существует федеральный закон, по которому каждый человек обязан заключить договор с мусоровывозящей компанией,

Источник:

Единственный выход и у нас издать такой закон! Даже если у властей будет достаточно средств для субсидирования, его нельзя применить. Ибо народ окончательно оскотинится, утратив последнее чувство ответственности за окружающую среду.
И с изданием такого закона чистота вокруг нас будет зависеть только от расторопности властей, сумевших или не сумевших наладить тотальный контроль за заключением каждой семьёй такого договора. Не будет договора , штраф должен так ударить по бюджету семейки, чтобы даже мысль о крохоборстве не возникала.
Давно уже надо забыть, что метод убеждения с нами, населением, слабо работает.
Только ПРИНУЖДЕНИЕ в данном случае даст какой-то результат!
Народ всё ещё не понимает, что в экологии мы уже почти дошли до опасной черты
И борьба с мусором в населённых пунктах - также один из методов экологического воспитания жителей
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1859
Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 10.04.21 - 17:27
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: дошли до опасной черты


Не берусь судить, до какой черты мы дошли, но то что мусора с каждым годом всё больше и больше - это очевидно, даже бывая в маленьких отделениях и чабанских точках вижу целые горы .
Его даже(в основном мусор из ПХВ) на полях становится много и главное: он не гниёт и не самоуничтожается.
Завтра, послезавтра государство, даже такое нерасторопное как наше, невзирая на наши бескрайние и необьятные просторы, доставшие нам благодаря нашим далёким воинственным предкам и на которых пока ещё можно - сорить и сорить, повернётся лицом к этой проблеме, вернее, ушлые люди "подскажут" молчаливому правительству и "слышащему" президенту, что пора поток бюджетных денег льющийся в виде субсидий и дешёвых кредитов, направит на этот вид бизнеса.
Тут и льготные кредитные линии; ежегодные субсидии на покрытие части затрат; налоговые каникулы; снижение налоговых ставок; освобождение (это модно нынче в Казахстане) этого вида бизнеса от некоторых видов налогов и так далее: - всё это для стимулирования и развития отечественного экологического мусороперерабатывающего бизнеса; и что бы денег в бюджете на это было больше: - введение, наряду с обязательными налогами, такими как налог на имущество, землю и транспорт, дополнительного вида налога: - НАЛОГА на МУСОР ( не путать с платежами в "Тазалык" - там простая операция - вывоз мусора).
Я думаю, это будет логичным, как и с автотранспортом: катаешься - плати налог; соришь мусор- плати налог.

Думаю, что лет через пять-десять: уборка и переработка мусора - станет одним из прибыльных видов бизнеса, наряду с торговлей оружия и наркотиков, потому что его (мусора) будет с каждым годом больше и больше, вследствия - увеличения численности населения; увеличивающего производства упаковок из ПХВ; увеличивающего количества и видов фасовки товаров и продукции разного вида и ассортимента.

И такие, как отказывающийся от работы из-за несознательных граждан сейчас, Аскар Иманбаев - завтра, послезавтра будут самыми "крутыми" бизнесменами. У них всегда будет работа и деньги, невзирая на всякие пандемии, карантины и прочие будущие напасти - люди всегда сорили, сорят и будут сорить.

[Исправлено: ACROS, 10.04.2021 - 17:33]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6765
Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 10.04.21 - 17:53
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не налоги тут никак нельзя. ;-)
Сегодня налог на мусор, завтра за ходьбу по траве...
Уже и так вроде всё введено, в ЖКХ и КСК плотют люди, за воду и канализацию плотют тоже.
если мало, можно добавить. Но сути, пока те, кто мусор убирать должен, не будет его убирать, ничего не измениться. Как и пока спрашивать не начнут с тех, кто такие дороги и дома без фундамента строит. 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS