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≡ Что происходит с Wildberries в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41309
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:37
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Вот уже седьмой год интернет-магазин Wildberries работает и на территории Казахстана. До апреля 2020 года многие казахстанцы были вполне удовлетворены его работой, но затем последовал ряд нововведений, которые вызвали волну недовольства.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7594
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:37
#1
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Цитата:
Введение 100% предоплаты. До введения этого новшества можно было заказать до 10 позиций товаров и расплатиться за них на пункте выдачи или курьеру. Это особенно было актуально при заказе одежды, когда вещь имеет свойство большемерить или быть меньше заявленных размеров. Такая пост-оплата было удобной для всех покупателей и являлась своего рода изюминкой данного маркетплейса.

Ну а теперь во время карантина когда границы то открыты то закрыты,владельцу наверно тоже не выгодно перегонять кучи вещей по железке за которые по итогу никто не заплатит, померили и обратно отослали)
Цитата:
Вопросы, вызванные этими новшествами, мы отправили 22 марта в пресс-службу интернет-магазина

А в чем смысл вопроса?
И ежу понятно что они ответят
Карантин и пандемия внесли свои корректировки в наши планы
Вот и всё
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11611
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:39
#2
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///ведение 100% предоплаты. До введения этого новшества можно было заказать до 10 позиций товаров и расплатиться за них на пункте выдачи или курьеру.

Сокращение категорий товаров. В конце декабря прошлого года из общего ассортимента убрали раздел с БАДами и продуктами питания///

товарищ не понимает.
такой наивный. вы везите, я потом оплачу. видать бады завозил без предоплаты.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13844
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:43
#3
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В чём проблема? Голосуйте "рублём" - не заказывайте там.
Цитата:
abaika95:
И ежу понятно что они ответят

Не факт. Их никто не обязывает.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6764
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:55
#4
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Надо бы проверить законность нововведений. Непочатый край для ЦЗПП.
У нас на уровне законодательства это всё урегулировано. И могу оплатить или отправить товар назад в течении 14-ти дней. По предоплате вообще не заказываю, пришлют кота в мешке. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7594
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 13:33
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Не факт. Их никто не обязывает.

Ну всё-таки имидж надо поддерживать
Думаю ответят на запрос
Цитата:
elektron:
И могу оплатить или отправить товар назад в течении 14-ти дней. По предоплате вообще не заказываю, пришлют кота в мешке.

Так и сейчас это есть
Идёт предоплата
Ты забираешь вещь она не подошла, ты идёшь в пункт выдачи и отдаешь эту вещь тебе возвращают деньги
Вот и всё
Просто автору видно нравилось как на базаре заказать 20 штанов
Придти померить,фыркнуть и уйти
А оплачивает все магазин за транспортировку
А теперь все таки сделали некое подобие ответственности
Если заказываешь что-то то будь добр заплати сначала чтобы магазин был уверен что ты не кидала
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6764
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 14:15
#6
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Цитата:
abaika95:
чтобы магазин был уверен что ты не кидала

А если наоборот, кидала - магазин. Набрал заказов, деньги получил и слинял? ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2035
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 14:24
#7
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Автор, в чем проблема? Не устраивают правила работы Wildberries, так заказывай бады и шмотки на других площадках. Очевидно стало много таких хитромудрых, которые поназаказывают кучу всего, а потом в отказ. А оплата за логистику ложится на плечи магазина.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6764
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 14:47
#8
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Не ну если серьёзно, то магазин мог бы и предоставить услуги не только по предоплате.
Это же их бизнес, соответственно для развития бизнеса, могли бы и другие формы оплаты предоставить.
Возврат товара, так же регулируется, кто оплачивает пересылку. У нас многие предоставляют добровольно бесплатную пересылку для возврата, что в порядке вещей. Товар может быть несколько дороже в таком случае, всего то... ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7594
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 15:39
#9
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Цитата:
elektron:
А если наоборот, кидала - магазин. Набрал заказов, деньги получил и слинял?

Куда могут слиянять разом 7 точек выдачи?))
Цитата:
elektron:
Товар может быть несколько дороже в таком случае, всего то...

Успех валберис как раз в том что товары там дешевле чем везде
Поэтому больше потеряют если повысят цену, чем просто будут брать предоплату
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6764
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 15:52
#10
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Цитата:
abaika95:
Куда могут слиянять разом 7 точек выдачи?))

Да точки могут и остаться, а где потов хозяина искать? :lol: Цитата:
abaika95:
Поэтому больше потеряют если повысят цену, чем просто будут брать предоплату

Ну пять тенге туда-сюда, погоды не сделают.
Похоже ещё развиваться и развиваться, всё впереди. У нас просто онлайн платформ больше уже чем покупателей, каждый выживает как может. Иногда с бесплатным сервисом можно дешевле найти, чем с платной пересылкой. ;-)
Да и с предоплатой, лично я уже не связываюсь. Имел опыт. Беру или в магазине, или с возможностью оплатить в течение 14-ти дней (возможно в кредит, зависит от суммы и процентов, бывает 0%) или через PayPal,тоже был опыт возврата (когда продавец не известен, как надёжный, да и при любом удобном случае.) Но только в предоплату - это "самоубийство". Сервис расширять нужно в пользу потребителя. ;-)

[Исправлено: elektron, 10.04.2021 - 11:15]
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