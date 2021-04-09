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≡ «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41309
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
Отправлено: 09.04.21 - 18:36
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На этот вопрос, сегодня, 9 апреля, ответили на брифинге в РСК. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Костанайской области начали с 1 февраля. В ней задействована 31 медицинская организация.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1288
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 09.04.21 - 18:36
#1
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Одни говорят казахстанскую ждать не раньше июля, здесь - в апреле. Что за бардак?
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
37
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 09.04.21 - 19:21
#2
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Цитата:
КГСПС:
Одни говорят казахстанскую ждать не раньше июля, здесь - в апреле. Что за бардак?

Дык зам премьера Тугжанов все уже сказал
Что турки будут нам в баночки разливать
Как нальют, так получим...
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
147
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 09.04.21 - 20:18
#3
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45000 доз серьезная цифра.учитывая то,что мы стратегический партнер и союзник России.и дело не в поставках,а думаю в том.что наши ученые головы хотели свое ноу хау продвинуть.но что то пошло не так.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10163
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
Отправлено: 09.04.21 - 20:36
#4
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Народ нехотите вакцинироватся. Да ради бога. Считаете что все закончилось уже. Возможно. Но! Знайте если когда заболеите вам чай с малиной не поможет. Выгребать будите около двух месяцев. Это в лучшем случае . Потери огромные и финансовые и моральные.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11611
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
Отправлено: 09.04.21 - 20:40
#5
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Цитата:
Vit:
Выгребать будите около двух месяцев. Это


на этом не кончится
после четырех месяцев все только начинается. последствия никто еще не понял.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10177
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 09.04.21 - 20:42
#6
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Цитата:
По линии управления здравоохранения задействована 31 медицинская организация

Параллельно или последовательно? :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2317
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
Отправлено: 09.04.21 - 21:03
#7
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1857
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 09.04.21 - 22:17
#8
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Цитата:
КГСПС:
Что за бардак

Министр Цой вообще сказал: что наша, отечественная ожидается в ноябре-декабре.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
259
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 10.04.21 - 01:45
#9
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Вот такие новости о вакцинации.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11611
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 10.04.21 - 08:44
#10
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смотрю в зеленой курточке и желтой шапочке который день посты пишет в два часа ночи. что думают по этому поводу врачи.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2035
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 10.04.21 - 14:32
#11
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когда поступит в нашу область пфайзеровская вакцина?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10163
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
Отправлено: 10.04.21 - 14:40
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Надеюсь не когда. И вы все либералы будите так и мечтать уничтожить население. Вы же и придумали вирусы. Врятли ваш Путин. Надеюсь вирус вам и вернется боком.
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