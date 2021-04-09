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«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41309
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
Отправлено: 09.04.21 - 18:36
На этот вопрос, сегодня, 9 апреля, ответили на брифинге в РСК. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Костанайской области начали с 1 февраля. В ней задействована 31 медицинская организация.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1288
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 09.04.21 - 18:36
Одни говорят казахстанскую ждать не раньше июля, здесь - в апреле. Что за бардак?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 37
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 09.04.21 - 19:21
Цитата:
Дык зам премьера Тугжанов все уже сказал
Что турки будут нам в баночки разливать
Как нальют, так получим...
КГСПС:
Одни говорят казахстанскую ждать не раньше июля, здесь - в апреле. Что за бардак?
Одни говорят казахстанскую ждать не раньше июля, здесь - в апреле. Что за бардак?
Дык зам премьера Тугжанов все уже сказал
Что турки будут нам в баночки разливать
Как нальют, так получим...
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 147
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 09.04.21 - 20:18
45000 доз серьезная цифра.учитывая то,что мы стратегический партнер и союзник России.и дело не в поставках,а думаю в том.что наши ученые головы хотели свое ноу хау продвинуть.но что то пошло не так.
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
Отправлено: 09.04.21 - 20:36
Народ нехотите вакцинироватся. Да ради бога. Считаете что все закончилось уже. Возможно. Но! Знайте если когда заболеите вам чай с малиной не поможет. Выгребать будите около двух месяцев. Это в лучшем случае . Потери огромные и финансовые и моральные.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11611
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
Отправлено: 09.04.21 - 20:40
Цитата:
на этом не кончится
после четырех месяцев все только начинается. последствия никто еще не понял.
Vit:
Выгребать будите около двух месяцев. Это
Выгребать будите около двух месяцев. Это
на этом не кончится
после четырех месяцев все только начинается. последствия никто еще не понял.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10177
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 09.04.21 - 20:42
Цитата:
Параллельно или последовательно?
По линии управления здравоохранения задействована 31 медицинская организация
Параллельно или последовательно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2317
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
Отправлено: 09.04.21 - 21:03
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1857
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 09.04.21 - 22:17
Цитата:
Министр Цой вообще сказал: что наша, отечественная ожидается в ноябре-декабре.
КГСПС:
Что за бардак
Что за бардак
Министр Цой вообще сказал: что наша, отечественная ожидается в ноябре-декабре.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 259
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 10.04.21 - 01:45
Вот такие новости о вакцинации.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11611
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 10.04.21 - 08:44
смотрю в зеленой курточке и желтой шапочке который день посты пишет в два часа ночи. что думают по этому поводу врачи.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2035
Re: «Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев...
Отправлено: 10.04.21 - 14:32
когда поступит в нашу область пфайзеровская вакцина?
«Ожидается большое поступление вакцины» - Когда костанайцев начнут массово прививать от КВИ?
Отправлено: 10.04.21 - 14:40
Цитата:
юля елиссева:Надеюсь не когда. И вы все либералы будите так и мечтать уничтожить население. Вы же и придумали вирусы. Врятли ваш Путин. Надеюсь вирус вам и вернется боком.
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