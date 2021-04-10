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Введение 100% предоплаты. До введения этого новшества можно было заказать до 10 позиций товаров и расплатиться за них на пункте выдачи или курьеру. Это особенно было актуально при заказе одежды, когда вещь имеет свойство большемерить или быть меньше заявленных размеров. Такая пост-оплата было удобной для всех покупателей и являлась своего рода изюминкой данного маркетплейса.

Вопросы, вызванные этими новшествами, мы отправили 22 марта в пресс-службу интернет-магазина

Цитата:Ну а теперь во время карантина когда границы то открыты то закрыты,владельцу наверно тоже не выгодно перегонять кучи вещей по железке за которые по итогу никто не заплатит, померили и обратно отослали)Цитата:А в чем смысл вопроса?И ежу понятно что они ответятКарантин и пандемия внесли свои корректировки в наши планыВот и всё