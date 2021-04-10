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Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41309
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:37
Вот уже седьмой год интернет-магазин Wildberries работает и на территории Казахстана. До апреля 2020 года многие казахстанцы были вполне удовлетворены его работой, но затем последовал ряд нововведений, которые вызвали волну недовольства.
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Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:37
Цитата:
Ну а теперь во время карантина когда границы то открыты то закрыты,владельцу наверно тоже не выгодно перегонять кучи вещей по железке за которые по итогу никто не заплатит, померили и обратно отослали)
Цитата:
А в чем смысл вопроса?
И ежу понятно что они ответят
Карантин и пандемия внесли свои корректировки в наши планы
Вот и всё
Введение 100% предоплаты. До введения этого новшества можно было заказать до 10 позиций товаров и расплатиться за них на пункте выдачи или курьеру. Это особенно было актуально при заказе одежды, когда вещь имеет свойство большемерить или быть меньше заявленных размеров. Такая пост-оплата было удобной для всех покупателей и являлась своего рода изюминкой данного маркетплейса.
Ну а теперь во время карантина когда границы то открыты то закрыты,владельцу наверно тоже не выгодно перегонять кучи вещей по железке за которые по итогу никто не заплатит, померили и обратно отослали)
Цитата:
Вопросы, вызванные этими новшествами, мы отправили 22 марта в пресс-службу интернет-магазина
А в чем смысл вопроса?
И ежу понятно что они ответят
Карантин и пандемия внесли свои корректировки в наши планы
Вот и всё
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11611
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:39
///ведение 100% предоплаты. До введения этого новшества можно было заказать до 10 позиций товаров и расплатиться за них на пункте выдачи или курьеру.
Сокращение категорий товаров. В конце декабря прошлого года из общего ассортимента убрали раздел с БАДами и продуктами питания///
товарищ не понимает.
такой наивный. вы везите, я потом оплачу. видать бады завозил без предоплаты.
Сокращение категорий товаров. В конце декабря прошлого года из общего ассортимента убрали раздел с БАДами и продуктами питания///
товарищ не понимает.
такой наивный. вы везите, я потом оплачу. видать бады завозил без предоплаты.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13844
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:43
В чём проблема? Голосуйте "рублём" - не заказывайте там.
Цитата:
Не факт. Их никто не обязывает.
Цитата:
abaika95:
И ежу понятно что они ответят
И ежу понятно что они ответят
Не факт. Их никто не обязывает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6764
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 12:55
Надо бы проверить законность нововведений. Непочатый край для ЦЗПП.
У нас на уровне законодательства это всё урегулировано. И могу оплатить или отправить товар назад в течении 14-ти дней. По предоплате вообще не заказываю, пришлют кота в мешке.
У нас на уровне законодательства это всё урегулировано. И могу оплатить или отправить товар назад в течении 14-ти дней. По предоплате вообще не заказываю, пришлют кота в мешке.
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 13:33
Цитата:
Ну всё-таки имидж надо поддерживать
Думаю ответят на запрос
Цитата:
Так и сейчас это есть
Идёт предоплата
Ты забираешь вещь она не подошла, ты идёшь в пункт выдачи и отдаешь эту вещь тебе возвращают деньги
Вот и всё
Просто автору видно нравилось как на базаре заказать 20 штанов
Придти померить,фыркнуть и уйти
А оплачивает все магазин за транспортировку
А теперь все таки сделали некое подобие ответственности
Если заказываешь что-то то будь добр заплати сначала чтобы магазин был уверен что ты не кидала
Victor Yang:
Не факт. Их никто не обязывает.
Не факт. Их никто не обязывает.
Ну всё-таки имидж надо поддерживать
Думаю ответят на запрос
Цитата:
elektron:
И могу оплатить или отправить товар назад в течении 14-ти дней. По предоплате вообще не заказываю, пришлют кота в мешке.
И могу оплатить или отправить товар назад в течении 14-ти дней. По предоплате вообще не заказываю, пришлют кота в мешке.
Так и сейчас это есть
Идёт предоплата
Ты забираешь вещь она не подошла, ты идёшь в пункт выдачи и отдаешь эту вещь тебе возвращают деньги
Вот и всё
Просто автору видно нравилось как на базаре заказать 20 штанов
Придти померить,фыркнуть и уйти
А оплачивает все магазин за транспортировку
А теперь все таки сделали некое подобие ответственности
Если заказываешь что-то то будь добр заплати сначала чтобы магазин был уверен что ты не кидала
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6764
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 14:15
Цитата:
А если наоборот, кидала - магазин. Набрал заказов, деньги получил и слинял?
abaika95:
чтобы магазин был уверен что ты не кидала
чтобы магазин был уверен что ты не кидала
А если наоборот, кидала - магазин. Набрал заказов, деньги получил и слинял?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2035
Re: Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 14:24
Автор, в чем проблема? Не устраивают правила работы Wildberries, так заказывай бады и шмотки на других площадках. Очевидно стало много таких хитромудрых, которые поназаказывают кучу всего, а потом в отказ. А оплата за логистику ложится на плечи магазина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6764
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 14:47
Не ну если серьёзно, то магазин мог бы и предоставить услуги не только по предоплате.
Это же их бизнес, соответственно для развития бизнеса, могли бы и другие формы оплаты предоставить.
Возврат товара, так же регулируется, кто оплачивает пересылку. У нас многие предоставляют добровольно бесплатную пересылку для возврата, что в порядке вещей. Товар может быть несколько дороже в таком случае, всего то...
Это же их бизнес, соответственно для развития бизнеса, могли бы и другие формы оплаты предоставить.
Возврат товара, так же регулируется, кто оплачивает пересылку. У нас многие предоставляют добровольно бесплатную пересылку для возврата, что в порядке вещей. Товар может быть несколько дороже в таком случае, всего то...
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 15:39
Цитата:
Куда могут слиянять разом 7 точек выдачи?))
Цитата:
Успех валберис как раз в том что товары там дешевле чем везде
Поэтому больше потеряют если повысят цену, чем просто будут брать предоплату
elektron:
А если наоборот, кидала - магазин. Набрал заказов, деньги получил и слинял?
А если наоборот, кидала - магазин. Набрал заказов, деньги получил и слинял?
Куда могут слиянять разом 7 точек выдачи?))
Цитата:
elektron:
Товар может быть несколько дороже в таком случае, всего то...
Товар может быть несколько дороже в таком случае, всего то...
Успех валберис как раз в том что товары там дешевле чем везде
Поэтому больше потеряют если повысят цену, чем просто будут брать предоплату
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6764
Что происходит с Wildberries в Казахстане?
Отправлено: 10.04.21 - 15:52
Цитата:
Да точки могут и остаться, а где потов хозяина искать? Цитата:
Ну пять тенге туда-сюда, погоды не сделают.
Похоже ещё развиваться и развиваться, всё впереди. У нас просто онлайн платформ больше уже чем покупателей, каждый выживает как может. Иногда с бесплатным сервисом можно дешевле найти, чем с платной пересылкой.
Да и с предоплатой, лично я уже не связываюсь. Имел опыт. Беру или в магазине, или с возможностью оплатить в течение 14-ти дней (возможно в кредит, зависит от суммы и процентов, бывает 0%) или через PayPal,тоже был опыт возврата (когда продавец не известен, как надёжный, да и при любом удобном случае.) Но только в предоплату - это "самоубийство". Сервис расширять нужно в пользу потребителя.
[Исправлено: elektron, 10.04.2021 - 11:15]
abaika95:
Куда могут слиянять разом 7 точек выдачи?))
Куда могут слиянять разом 7 точек выдачи?))
Да точки могут и остаться, а где потов хозяина искать? Цитата:
abaika95:
Поэтому больше потеряют если повысят цену, чем просто будут брать предоплату
Поэтому больше потеряют если повысят цену, чем просто будут брать предоплату
Ну пять тенге туда-сюда, погоды не сделают.
Похоже ещё развиваться и развиваться, всё впереди. У нас просто онлайн платформ больше уже чем покупателей, каждый выживает как может. Иногда с бесплатным сервисом можно дешевле найти, чем с платной пересылкой.
Да и с предоплатой, лично я уже не связываюсь. Имел опыт. Беру или в магазине, или с возможностью оплатить в течение 14-ти дней (возможно в кредит, зависит от суммы и процентов, бывает 0%) или через PayPal,тоже был опыт возврата (когда продавец не известен, как надёжный, да и при любом удобном случае.) Но только в предоплату - это "самоубийство". Сервис расширять нужно в пользу потребителя.
[Исправлено: elektron, 10.04.2021 - 11:15]
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