Районный центр зарастает свалками. Грозит ли такой коллапс другим населенным пунктам? С 1 апреля в Карабалыке некому вывозить мусор из тех районов, где стоят многоквартирные дома. Индивидуальный предприниматель Аскар ИМАНБАЕВ объявил: раз жители не смогли за почти 6 лет заключить договоры и скопили огромные по меркам поселка долги, то и он не может работать за свой счет. Похоже на первоапрельскую шутку, если бы не горы мусора, которые вот уже несколько недель никто не вывозит. Читать статью
Ещё в древности, император Веспасиан сказал своему сыну: "...деньги не пахнут...", когда неопытный в коммерческих делах сынок, упрекнул его в аморальности сбора податей с общественных туалетов.
Тема "мусорного бизнеса", оказывается весьма и весьма МАРЖОВАЯ, и давным-давно обозначается девятью нолями и никак не меньше.
Так, например в ВКО затеяли строительство мусорного полигона стоимостью более 3,8 млр. тенге на кредиты ЕБРР со ставкой в 14% годовых, тогда как по по гос.программам "Нурлы" и прочие, выдают те же деньги, но за 6% годовых. Подписанию этого , кабального кредитного договора, почему то воспротивился некий Нигметов - директор местного коммунального предприятия, свой отказ обосновав - необоснованной высокой стоимостью проекта ( оказывается точно такой же полигон построили в ЗКО всего лишь за какие то жалкие 2,0 млр. тенге) и как следствие высокими коммунальными платежами для населения в будущем после завершения строительства и ввода в эксплуатацию этого "супер" денежнего полигона. В Алма Ате под давлением общественников - экологов и контроля за недопущением загрязнения городской территорий мусором и нечистотами, властями запланировано установка видеокамер в местах сбора мусора, в количестве 500 штук на общую сумму более 1,35 млр. тенге, то бишь каждая видекамера будет стоит более 2 700 000 тенге.
И оба эти два проекта, относятся к категории - социально-значимым (как, например, социально-значимые автобусные маршруты) и соответственно СУБСИДИРУЮТЬСЯ из городской или республиканской казны. Это прибавка ещё несколько сотен, а может и миллиардов тенге к стоимости этих проектов. Представьте какие деньги, крутяться в обыкновенном мусоре: не просто большие, а ОЧЕНЬ большие. Карабалыкчане, учитывая близкое соседство с РФ, среди всех сельских районов области, всегда считались самыми "продвинутыми" бизнесменами: неужели там не найдётся бизнесмен способный и главное ХОЧУЩИЙ, построить какой нибудь мусорный заводик, и заработав несколько сот лямов или ярдов тенге, и лёжа где то на песках Мальдив или Флориды сказать своему сыну: "...оказываеться, деньги действительно, не пахнут, сынок..."
Единственный выход и у нас издать такой закон! Даже если у властей будет достаточно средств для субсидирования, его нельзя применить. Ибо народ окончательно оскотинится, утратив последнее чувство ответственности за окружающую среду. И с изданием такого закона чистота вокруг нас будет зависеть только от расторопности властей, сумевших или не сумевших наладить тотальный контроль за заключением каждой семьёй такого договора. Не будет договора , штраф должен так ударить по бюджету семейки, чтобы даже мысль о крохоборстве не возникала. Давно уже надо забыть, что метод убеждения с нами, населением, слабо работает. Только ПРИНУЖДЕНИЕ в данном случае даст какой-то результат! Народ всё ещё не понимает, что в экологии мы уже почти дошли до опасной черты И борьба с мусором в населённых пунктах - также один из методов экологического воспитания жителей
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