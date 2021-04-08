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≡ Мусорные войны поселка Карабалык
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41307
Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 08.04.21 - 12:58
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Районный центр зарастает свалками. Грозит ли такой коллапс другим населенным пунктам? С 1 апреля в Карабалыке некому вывозить мусор из тех районов, где стоят многоквартирные дома. Индивидуальный предприниматель Аскар ИМАНБАЕВ объявил: раз жители не смогли за почти 6 лет заключить договоры и скопили огромные по меркам поселка долги, то и он не может работать за свой счет. Похоже на первоапрельскую шутку, если бы не горы мусора, которые вот уже несколько недель никто не вывозит.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1288
Re: Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 08.04.21 - 12:58
#1
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Если заявляют, что весь мусор сжигают, значит пусть платят за загрязнение окружающей среды. И всё будет по закону.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1856
Re: Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 09.04.21 - 21:55
#2
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Правильно, нужно на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ уровне ввести оплату ( то бишь НАЛОГ) за МУСОР: любой человек - жрёт, срёт и мусорит - значит есть ОТХОДЫ и их куда то надо девать и КТО ТО это всё должен убирать.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1856
Re: Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 09.04.21 - 22:00
#3
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Цитата://что мы таким образом порождаем иждивенчество?//

Или: действительно - государственник или просто не хочет убирать гавно несознательных карабалыкчан.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1856
Мусорные войны поселка Карабалык
Отправлено: 10.04.21 - 12:11
#4
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Ещё в древности, император Веспасиан сказал своему сыну: "...деньги не пахнут...", когда неопытный в коммерческих делах сынок, упрекнул его в аморальности сбора податей с общественных туалетов.

Тема "мусорного бизнеса", оказывается весьма и весьма МАРЖОВАЯ, и давным-давно обозначается девятью нолями и никак не меньше.

Так, например в ВКО затеяли строительство мусорного полигона стоимостью более 3,8 млр. тенге на кредиты ЕБРР со ставкой в 14% годовых, тогда как по по гос.программам "Нурлы" и прочие, выдают те же деньги, но за 6% годовых. Подписанию этого , кабального кредитного договора, почему то воспротивился некий Нигметов - директор местного коммунального предприятия, свой отказ обосновав - необоснованной высокой стоимостью проекта ( оказывается точно такой же полигон построили в ЗКО всего лишь за какие то жалкие 2,0 млр. тенге) и как следствие высокими коммунальными платежами для населения в будущем после завершения строительства и ввода в эксплуатацию этого "супер" денежнего полигона.
В Алма Ате под давлением общественников - экологов и контроля за недопущением загрязнения городской территорий мусором и нечистотами, властями запланировано установка видеокамер в местах сбора мусора, в количестве 500 штук на общую сумму более 1,35 млр. тенге, то бишь каждая видекамера будет стоит более 2 700 000 тенге.

И оба эти два проекта, относятся к категории - социально-значимым (как, например, социально-значимые автобусные маршруты) и соответственно СУБСИДИРУЮТЬСЯ из городской или республиканской казны.
Это прибавка ещё несколько сотен, а может и миллиардов тенге к стоимости этих проектов.
Представьте какие деньги, крутяться в обыкновенном мусоре: не просто большие, а ОЧЕНЬ большие.
Карабалыкчане, учитывая близкое соседство с РФ, среди всех сельских районов области, всегда считались самыми "продвинутыми" бизнесменами:
неужели там не найдётся бизнесмен способный и главное ХОЧУЩИЙ, построить какой нибудь мусорный заводик, и заработав несколько сот лямов или ярдов тенге, и лёжа где то на песках Мальдив или Флориды сказать своему сыну: "...оказываеться, деньги действительно, не пахнут, сынок..."

[Исправлено: ACROS, 10.04.2021 - 12:14]
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