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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 20:52
Цитата:
760 тенге за литр.
в 4.5 раза дороже чем у нас.
drakon:
заправил сегодня
заправил сегодня
760 тенге за литр.
в 4.5 раза дороже чем у нас.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 20:56
Цитата:
Не, медсёстры, перед прививкой,
сами - помоют...
alex_60:
напоминают что перед этим помыть ноги?
напоминают что перед этим помыть ноги?
Не, медсёстры, перед прививкой,
сами - помоют...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2058
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:08
Цитата:
По какой цене у вас егерь?
drakon:
Вот вчера купил - "Егермайстера".
Вот вчера купил - "Егермайстера".
По какой цене у вас егерь?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:25
Цитата:
Брал по 11.99 €...
Нурбанчик:
По какой цене у вас егерь?
По какой цене у вас егерь?
Брал по 11.99 €...
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 10161
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:28
Цитата:
drakon:У нас около плюс минус 6000 т. Походу У вас потделка.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:30
Цитата:
сколько лет назад?
твоя кладовка не меняется уже давно.
по ассортименту.
drakon:
Брал по 11.99 €...
Брал по 11.99 €...
сколько лет назад?
твоя кладовка не меняется уже давно.
по ассортименту.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:37
Цитата:
Егеря, брал вчера. А кдадовка, от чнго будет Меняться?
Пить то некому. Приятель, правда стал заходить.
Налью так, иногда...
alex_60:
сколько лет назад? твоя кладовка не меняется уже давно.
сколько лет назад? твоя кладовка не меняется уже давно.
Егеря, брал вчера. А кдадовка, от чнго будет Меняться?
Пить то некому. Приятель, правда стал заходить.
Налью так, иногда...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:47
Цитата:
рассказывай, что за приятель.
так все вроде известны соседи-банкир, полицейский.
а понял приятель из дома где выживете.
а пожарник еще живой?
drakon:
Приятель, правда стал заходить.
Приятель, правда стал заходить.
рассказывай, что за приятель.
так все вроде известны соседи-банкир, полицейский.
а понял приятель из дома где выживете.
а пожарник еще живой?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:59
Цитата:
Наш, русский. Из Омска.
Прав - лишился, теперь
можно ему наливать.
Идеотен-тест, не сдал...
Пожарник ещё нас с тобой -
переживёт...
alex_60:
рассказывай, что за приятель.
рассказывай, что за приятель.
Наш, русский. Из Омска.
Прав - лишился, теперь
можно ему наливать.
Идеотен-тест, не сдал...
Пожарник ещё нас с тобой -
переживёт...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 23:08
Цитата:
астразенекой. стопроцентов.
не ходи.
drakon:
Каким будут - прививать,пока никто не знает.Чем
Каким будут - прививать,пока никто не знает.Чем
астразенекой. стопроцентов.
не ходи.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 23:12
Цитата:
Ждал - Казахстанскую, говорят,
что такой нет, и не будет...
alex_60:
не ходи.
не ходи.
Ждал - Казахстанскую, говорят,
что такой нет, и не будет...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 23:18
а вообще там война идет.
аструзенеку то знаешь кто подставил?
пфайзер.. пару статей, что там... люди мрут. и
сейчас пфайзер на спутник начал
такие же статьи.
аструзенеку то знаешь кто подставил?
пфайзер.. пару статей, что там... люди мрут. и
сейчас пфайзер на спутник начал
такие же статьи.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.21 - 00:12
Алекс, что - получится,
то - получится.
Я - готов, ко всему...
то - получится.
Я - готов, ко всему...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.21 - 00:26
Цитата:
Виктор, у тебя там написано BionTech/Pfizer и Moderna.
Так что усё в порядке. Астразенику отменили, после тромбозов и
она не действует против мутантов.
drakon:
Я - готов, ко всему...
Я - готов, ко всему...
Виктор, у тебя там написано BionTech/Pfizer и Moderna.
Так что усё в порядке. Астразенику отменили, после тромбозов и
она не действует против мутантов.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.21 - 11:48
Цитата:
кто в Сан - Марино был, того ни чем не удивишь.
drakon:
Тут, такое - бывает, что ты ещё и не видел.
Тут, такое - бывает, что ты ещё и не видел.
кто в Сан - Марино был, того ни чем не удивишь.
-
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