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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 359 из 359«1...357358359
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 20:52
#5371
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Цитата:
drakon:
заправил сегодня


760 тенге за литр.
в 4.5 раза дороже чем у нас.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21573
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 20:56
#5372
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Цитата:
alex_60:
напоминают что перед этим помыть ноги?

Не, медсёстры, перед прививкой,
сами - помоют... :lol: :oops:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2058
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:08
#5373
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Цитата:
drakon:
Вот вчера купил - "Егермайстера".

По какой цене у вас егерь? 8-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21573
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:25
#5374
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Цитата:
Нурбанчик:
По какой цене у вас егерь? 8-)

Брал по 11.99 €... :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10161
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:28
#5375
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Цитата:
drakon:
У нас около плюс минус 6000 т. Походу У вас потделка.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:30
#5376
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Цитата:
drakon:
Брал по 11.99 €...


сколько лет назад?
твоя кладовка не меняется уже давно.
по ассортименту.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21573
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:37
#5377
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Цитата:
alex_60:
сколько лет назад? твоя кладовка не меняется уже давно.

Егеря, брал вчера. А кдадовка, от чнго будет Меняться?
Пить то некому. Приятель, правда стал заходить.
Налью так, иногда... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:47
#5378
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Цитата:
drakon:
Приятель, правда стал заходить.


рассказывай, что за приятель.
так все вроде известны соседи-банкир, полицейский.
а понял приятель из дома где выживете.
а пожарник еще живой?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21573
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 21:59
#5379
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Цитата:
alex_60:
рассказывай, что за приятель.

Наш, русский. Из Омска.
Прав - лишился, теперь
можно ему наливать.
Идеотен-тест, не сдал... :lol: :-o
Пожарник ещё нас с тобой -
переживёт... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 23:08
#5380
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Цитата:
drakon:
Каким будут - прививать,пока никто не знает.Чем


астразенекой. стопроцентов.
не ходи.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21573
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 23:12
#5381
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Цитата:
alex_60:
не ходи.

Ждал - Казахстанскую, говорят,
что такой нет, и не будет... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 23:18
#5382
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а вообще там война идет.
аструзенеку то знаешь кто подставил?
пфайзер.. пару статей, что там... люди мрут. и
сейчас пфайзер на спутник начал
такие же статьи.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21573
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.21 - 00:12
#5383
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Алекс, что - получится,
то - получится.
Я - готов, ко всему... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.21 - 00:26
#5384
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Цитата:
drakon:
Я - готов, ко всему...

Виктор, у тебя там написано BionTech/Pfizer и Moderna.
Так что усё в порядке. Астразенику отменили, после тромбозов и
она не действует против мутантов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.21 - 11:48
#5385
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Цитата:
drakon:
Тут, такое - бывает, что ты ещё и не видел.


кто в Сан - Марино был, того ни чем не удивишь.
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