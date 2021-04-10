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≡ Салтанат КАСЕНОВА: История одного запроса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41307
Салтанат КАСЕНОВА: История одного запроса
Отправлено: 10.04.21 - 11:15
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Мы читаем новости о том, как жильё уже выдали двум чиновникам, которые в очереди вообще не стояли, а мне советуют воспользоваться ипотечной программой. Видимо, в категорию социально-уязвимых слоев населения входят уже совсем другие люди.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
12
Re: Салтанат КАСЕНОВА: История одного запроса
Отправлено: 10.04.21 - 11:15
#1
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Салтанат. Каким образом ты относишься к ... слоям , можно узнать ?
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