Отправлено: - 11:15

Мы читаем новости о том, как жильё уже выдали двум чиновникам, которые в очереди вообще не стояли, а мне советуют воспользоваться ипотечной программой. Видимо, в категорию социально-уязвимых слоев населения входят уже совсем другие люди.