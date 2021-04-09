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≡ Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41307
Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
Отправлено: 09.04.21 - 14:35
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Один из колледжей областного центра за пропуск одного занятия по неуважительной причине обязывал студента оплатить денежный штраф в размере 500 тенге, а за пропуск практического занятия - 3 000 тенге.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2033
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 09.04.21 - 14:35
#1
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а чего не огласили, в каком коллеже это было? Кто из руководства собирал деньги в общак? И вообще, хоть кого-то за сие наказали?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1288
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 09.04.21 - 18:22
#2
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Цитата:
юля елиссева:

Сейчас по более серьёзным делам возместил ущерб и гуляй, а тут какой-то лям и студенты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10161
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 09.04.21 - 18:33
#3
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Можно по конкретней? Студенты бюджетные или коммерческие поподали под штраф. Мне как папе очень интересно)))
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4587
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 09.04.21 - 21:59
#4
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а с другой стороны: если причина неуважительная - как еще наказать? Оставлять без внимания - массово начнут гулять/пропускать. А когда по карману бьет - начинают думать: пропускать или нет? ;-) :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1856
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 09.04.21 - 22:08
#5
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Цитата:
Алиса:
когда по карману бьет -


Правильно делают: ведь на их обучение они( техникум) затратились - купили лицензию на право обучения, оплата преподователей, налоги, содержание здания, оборудования и прочие затраты. По Т.Шевченко: - несознательных отроков в бурсе розгами учили, за провиности.
Единственное: - штрафы надо было привязать к МРП, как по Закону делается и в Договоре об обучении это всё отразить и было бы всё законно.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10161
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 10.04.21 - 10:06
#6
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Цитата:
Алиса:

Я пропускал физкультуру в техникуме. Ктат. По гагарина который. Уезжал домой когда он был последним, а он обычно последним и был уроком. Раз в год был весной . На турнике учителю пару выкрутасов показал для Олимпиады. Все. Зачёт! Эх молодой был. Щас уже кг 15 лишних набрал))). Хотя как то во дворе увидел турник покрутился. А руки то помнят оказывается)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2317
Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
Отправлено: 10.04.21 - 11:04
#7
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Цитата:
Алиса:
а с другой стороны: если причина неуважительная - как еще наказать? Оставлять без внимания - массово начнут гулять/пропускать. А когда по карману бьет - начинают думать: пропускать или нет?

С точки зрения закона прокуратура права. Есть Кодекс об адм. правонарушениях РК (КоАП РК), где четко обозначено - кто и за что может налагать штрафы. Ст.44 - Административный штраф - есть денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение... Прогул занятий не является таковым. Если уж рассматривать это дело до конца, то есть ст.730 КоАП РК, которая указывает в каких случаях уполномоченный орган в области образования может накладывать штраф. Таких статей всего три. Ст.84- нарушение специальных социальных услуг. Ст.409- по ней могут штрафоваться только должностные лица учреждения образования, а не студенты. Ст.464- наказание за нарушение норм лицензирования. И все! Остальные действия являются незаконными.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11610
Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
Отправлено: 10.04.21 - 11:10
#8
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мне до сих пор сны снятся иногда.
завтра экзамен,
а я ни на одной лекции не был.
просыпаюсь, и вот оно счастье.
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