Отправлено: - 11:04

Алиса:

а с другой стороны: если причина неуважительная - как еще наказать? Оставлять без внимания - массово начнут гулять/пропускать. А когда по карману бьет - начинают думать: пропускать или нет?

Цитата:С точки зрения закона прокуратура права. Есть Кодекс об адм. правонарушениях РК (КоАП РК), где четко обозначено - кто и за что может налагать штрафы. Ст.44 - Административный штраф - есть денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение... Прогул занятий не является таковым. Если уж рассматривать это дело до конца, то есть ст.730 КоАП РК, которая указывает в каких случаях уполномоченный орган в области образования может накладывать штраф. Таких статей всего три. Ст.84- нарушение специальных социальных услуг. Ст.409- по ней могут штрафоваться только должностные лица учреждения образования, а не студенты. Ст.464- наказание за нарушение норм лицензирования. И все! Остальные действия являются незаконными.