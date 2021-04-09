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Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41307
Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
Отправлено: 09.04.21 - 14:35
Один из колледжей областного центра за пропуск одного занятия по неуважительной причине обязывал студента оплатить денежный штраф в размере 500 тенге, а за пропуск практического занятия - 3 000 тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2033
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 09.04.21 - 14:35
а чего не огласили, в каком коллеже это было? Кто из руководства собирал деньги в общак? И вообще, хоть кого-то за сие наказали?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1288
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 09.04.21 - 18:22
Цитата:
Сейчас по более серьёзным делам возместил ущерб и гуляй, а тут какой-то лям и студенты.
юля елиссева:
Сейчас по более серьёзным делам возместил ущерб и гуляй, а тут какой-то лям и студенты.
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 09.04.21 - 18:33
Можно по конкретней? Студенты бюджетные или коммерческие поподали под штраф. Мне как папе очень интересно)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4587
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 09.04.21 - 21:59
а с другой стороны: если причина неуважительная - как еще наказать? Оставлять без внимания - массово начнут гулять/пропускать. А когда по карману бьет - начинают думать: пропускать или нет?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1856
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 09.04.21 - 22:08
Цитата:
Правильно делают: ведь на их обучение они( техникум) затратились - купили лицензию на право обучения, оплата преподователей, налоги, содержание здания, оборудования и прочие затраты. По Т.Шевченко: - несознательных отроков в бурсе розгами учили, за провиности.
Единственное: - штрафы надо было привязать к МРП, как по Закону делается и в Договоре об обучении это всё отразить и было бы всё законно.
Алиса:
когда по карману бьет -
когда по карману бьет -
Правильно делают: ведь на их обучение они( техникум) затратились - купили лицензию на право обучения, оплата преподователей, налоги, содержание здания, оборудования и прочие затраты. По Т.Шевченко: - несознательных отроков в бурсе розгами учили, за провиности.
Единственное: - штрафы надо было привязать к МРП, как по Закону делается и в Договоре об обучении это всё отразить и было бы всё законно.
Re: Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов...
Отправлено: 10.04.21 - 10:06
Цитата:
Я пропускал физкультуру в техникуме. Ктат. По гагарина который. Уезжал домой когда он был последним, а он обычно последним и был уроком. Раз в год был весной . На турнике учителю пару выкрутасов показал для Олимпиады. Все. Зачёт! Эх молодой был. Щас уже кг 15 лишних набрал))). Хотя как то во дворе увидел турник покрутился. А руки то помнят оказывается)
Алиса:
Я пропускал физкультуру в техникуме. Ктат. По гагарина который. Уезжал домой когда он был последним, а он обычно последним и был уроком. Раз в год был весной . На турнике учителю пару выкрутасов показал для Олимпиады. Все. Зачёт! Эх молодой был. Щас уже кг 15 лишних набрал))). Хотя как то во дворе увидел турник покрутился. А руки то помнят оказывается)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2317
Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
Отправлено: 10.04.21 - 11:04
Цитата:
С точки зрения закона прокуратура права. Есть Кодекс об адм. правонарушениях РК (КоАП РК), где четко обозначено - кто и за что может налагать штрафы. Ст.44 - Административный штраф - есть денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение... Прогул занятий не является таковым. Если уж рассматривать это дело до конца, то есть ст.730 КоАП РК, которая указывает в каких случаях уполномоченный орган в области образования может накладывать штраф. Таких статей всего три. Ст.84- нарушение специальных социальных услуг. Ст.409- по ней могут штрафоваться только должностные лица учреждения образования, а не студенты. Ст.464- наказание за нарушение норм лицензирования. И все! Остальные действия являются незаконными.
Алиса:
а с другой стороны: если причина неуважительная - как еще наказать? Оставлять без внимания - массово начнут гулять/пропускать. А когда по карману бьет - начинают думать: пропускать или нет?
а с другой стороны: если причина неуважительная - как еще наказать? Оставлять без внимания - массово начнут гулять/пропускать. А когда по карману бьет - начинают думать: пропускать или нет?
С точки зрения закона прокуратура права. Есть Кодекс об адм. правонарушениях РК (КоАП РК), где четко обозначено - кто и за что может налагать штрафы. Ст.44 - Административный штраф - есть денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение... Прогул занятий не является таковым. Если уж рассматривать это дело до конца, то есть ст.730 КоАП РК, которая указывает в каких случаях уполномоченный орган в области образования может накладывать штраф. Таких статей всего три. Ст.84- нарушение специальных социальных услуг. Ст.409- по ней могут штрафоваться только должностные лица учреждения образования, а не студенты. Ст.464- наказание за нарушение норм лицензирования. И все! Остальные действия являются незаконными.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11610
Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
Отправлено: 10.04.21 - 11:10
мне до сих пор сны снятся иногда.
завтра экзамен,
а я ни на одной лекции не был.
просыпаюсь, и вот оно счастье.
завтра экзамен,
а я ни на одной лекции не был.
просыпаюсь, и вот оно счастье.
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