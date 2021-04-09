Отправлено: - 19:21

КГСПС:

Одни говорят казахстанскую ждать не раньше июля, здесь - в апреле. Что за бардак?

Цитата:Дык зам премьера Тугжанов все уже сказалЧто турки будут нам в баночки разливатьКак нальют, так получим...