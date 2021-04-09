Отправлено: - 21:37

alex_60:

сколько лет назад? твоя кладовка не меняется уже давно.

Цитата:Егеря, брал вчера. А кдадовка, от чнго будет Меняться?Пить то некому. Приятель, правда стал заходить.Налью так, иногда...