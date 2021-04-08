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≡ Пенсионерам и сиротам необоснованно начислялись налоги на имущество и землю в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41306
Пенсионерам и сиротам необоснованно начислялись налоги на имущество и землю в Костанае
Отправлено: 08.04.21 - 23:51
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По акту прокурорского надзора было отменено начисление налогов на сумму более 500 000 тенге и защищены конституционные права 300 граждан. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в прокуратуре Костаная.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6760
Re: Пенсионерам и сиротам необоснованно начислялись налоги на...
Отправлено: 08.04.21 - 23:51
#1
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Ну могут же когдя захотят и для людей работать. ;-)
Только вот не понятно, как такое могло произойти?
Куда смотрели соответствующие органы и ведомства, начисляющие налог? :-x
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
258
Re: Пенсионерам и сиротам необоснованно начислялись налоги на...
Отправлено: 09.04.21 - 01:15
#2
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Цитата:
Кроме того, в феврале 2021 года в прокуратуру города обратилась гражданка Х. по факту незаконного привлечения ее подопечной Б. (инвалид 2 группы, признанная судом недееспособной) к административной ответственности. С 2019-го по 2020 годы сотрудники полиции неоднократно привлекали недееспособного инвалида к административной ответственности с наложением взысканий в виде штрафов.

Источник:


По закону штраф в судебном порядке надо было накладывать на законного опекуна!
Понятно что эта дамочка всем попила крови. На лечение не берут,в тюрьму так же нельзя.Если с ней не справляется законный опекун,надо бы оформить её в интернат
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1855
Re: Пенсионерам и сиротам необоснованно начислялись налоги на...
Отправлено: 09.04.21 - 22:27
#3
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Цитата:
elektron:
как такое могло произойти?


При ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ в УГД справки о инвалидности или же какого то другого официального документа, дающего ПРАВО на освобождения от уплаты налогов, налоговики ОБЯЗАНЫ освободить этого человека от уплаты налогов: - значит эти люди элементарно вовремя НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ эти документы в УГД по месту жительства.
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