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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41676 Кроме того, в феврале 2021 года в прокуратуру города обратилась гражданка Х. по факту незаконного привлечения ее подопечной Б. (инвалид 2 группы, признанная судом недееспособной) к административной ответственности. С 2019-го по 2020 годы сотрудники полиции неоднократно привлекали недееспособного инвалида к административной ответственности с наложением взысканий в виде штрафов.Источник:

Цитата:По закону штраф в судебном порядке надо было накладывать на законного опекуна!Понятно что эта дамочка всем попила крови. На лечение не берут,в тюрьму так же нельзя.Если с ней не справляется законный опекун,надо бы оформить её в интернат