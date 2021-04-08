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Пенсионерам и сиротам необоснованно начислялись налоги на имущество и землю в Костанае
Пенсионерам и сиротам необоснованно начислялись налоги на имущество и землю в Костанае
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