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Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
Незаконные штрафы за пропуск занятий взымали со студентов одного из костанайских колледжей
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