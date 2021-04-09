Отправлено: - 22:08

Алиса:

когда по карману бьет -

Цитата:Правильно делают: ведь на их обучение они( техникум) затратились - купили лицензию на право обучения, оплата преподователей, налоги, содержание здания, оборудования и прочие затраты. По Т.Шевченко: - несознательных отроков в бурсе розгами учили, за провиности.Единственное: - штрафы надо было привязать к МРП, как по Закону делается и в Договоре об обучении это всё отразить и было бы всё законно.