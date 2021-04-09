Отправлено: - 10:56





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41679 Продавцов обяжут требовать от покупателей договор с техобслуживающими компаниями. Если документа не будет, то клиенту откажутИсточник:

Цитата:Какая связь между договором и безопасностью?Договор будет заключаться раз в год,никто не буде проверять как вы подключили этот баллон ,пропускает он или нет.Давайте ещё сделаем договор для автомобилистов которые заправляют свои баки бензином или дизелем они то же взрывоопасные и стоят в каждом дворе.