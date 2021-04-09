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Цитата:- // - Муртазин, Кульбабенова и Давлешова получили наказание, не связанное с лишением свободы, так как фактически вы должностными лицами не являетесь, - разъяснил осужденным судья Самат САТМАГАМБЕТОВ. - Суд счел возможным ввиду того, что Муртазин фактически участвовал только в трех эпизодах хищения//То есть не должностным лицам можно, а вот должностным уже нельзя?Как до трёх раз можно, а пять тоже уже нельзяПричём в итоге :-//Подсудимые утверждали, что все субсидии выделяли законно, а сами солнечные панели были установлены без нарушения закона.//Так за что наказали то? Чёт не понятненько.Тех кто субсидии выдавал, тех и наказывайте.Эти работу выполнили и в тюрьму?