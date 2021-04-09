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≡ 5 лет колонии дали чиновнику за мошенничество по "делу о солнечных панелях" в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41305
5 лет колонии дали чиновнику за мошенничество по "делу о солнечных панелях" в Костанае
Отправлено: 09.04.21 - 15:37
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Виновными признали пятерых обвиняемых, но только двое получили наказание в виде лишения свободы. Кроме того, в пользу управления сельского хозяйства с осужденных взыскали более 30 млн тенге.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
758
Re: 5 лет колонии дали чиновнику за мошенничество по "делу...
Отправлено: 09.04.21 - 15:37
#1
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"ущерб приченененый государству" этот ущерб особенно быстро надо возмещать ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6755
Re: 5 лет колонии дали чиновнику за мошенничество по "делу...
Отправлено: 09.04.21 - 17:32
#2
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Цитата:- // - Муртазин, Кульбабенова и Давлешова получили наказание, не связанное с лишением свободы, так как фактически вы должностными лицами не являетесь, - разъяснил осужденным судья Самат САТМАГАМБЕТОВ. - Суд счел возможным ввиду того, что Муртазин фактически участвовал только в трех эпизодах хищения//
То есть не должностным лицам можно, а вот должностным уже нельзя?
Как до трёх раз можно, а пять тоже уже нельзя :-x
Причём в итоге :-
//Подсудимые утверждали, что все субсидии выделяли законно, а сами солнечные панели были установлены без нарушения закона.//

Так за что наказали то? Чёт не понятненько.
Тех кто субсидии выдавал, тех и наказывайте.
Эти работу выполнили и в тюрьму? :-)
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