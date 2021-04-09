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≡ В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых баллонов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41305
В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых баллонов
Отправлено: 09.04.21 - 10:01
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Сенаторы намерены ужесточить правила продажи газовых баллонов в Казахстане. Парламентарии считают, что так можно избежать трагедий со взрывами, ставшими столь частыми в стране.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
116
Re: В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых...
Отправлено: 09.04.21 - 10:01
#1
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А то что газовые баллоны используют не только для дома, чиновники видно забыли.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
116
Re: В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых...
Отправлено: 09.04.21 - 10:02
#2
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В итоге все будут заправлять баллоны нелегально, это же безопаснее?
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
48
Re: В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых...
Отправлено: 09.04.21 - 10:17
#3
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Кроме лоббирования здесь НЕТ НИЧЕГО! О безопасности КОШЕЛЬКОВ, а не ГРАЖДАН ИДЕТ РЕЧЬ! Только вот чьих?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1150
Re: В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых...
Отправлено: 09.04.21 - 10:31
#4
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Пролоббировала типа РКЦУ организация какая-нибудь. А учитывая, что этих баллонов миллионы, то это Клондайк.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7865
Re: В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых...
Отправлено: 09.04.21 - 10:56
#5
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Цитата:
Продавцов обяжут требовать от покупателей договор с техобслуживающими компаниями. Если документа не будет, то клиенту откажут

Источник:

Какая связь между договором и безопасностью?
Договор будет заключаться раз в год,никто не буде проверять как вы подключили этот баллон ,пропускает он или нет.
Давайте ещё сделаем договор для автомобилистов которые заправляют свои баки бензином или дизелем они то же взрывоопасные и стоят в каждом дворе.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1850
Re: В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых...
Отправлено: 09.04.21 - 12:50
#6
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Цитата:
Добринцофф:
связь между договором и безопасностью?


Связь только ДЕНЬГАМИ: мастера из КазГазТрансКаймака придут, посмотрят газовое оборудование ( а тут и бытовые газ.плиты и оборудование для газорезки металла и прочее) , заставят подписать договор и самое главное: - ОПЛАТИТЬ их услуги:
СТО ПЕРВЫЙ - совершенно чистый и законный способ отъёма денег у населения.

Только вопрос: какое техобслуживание должен проводить ПОТРЕБИТЕЛЬ для ГАЗБалонов - его же ДОЛЖНЫ проверять на газозаправочной станции ( на герметичность, работу клапанного механизма и прочее).
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1286
Re: В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых...
Отправлено: 09.04.21 - 17:05
#7
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Цитата:
ACROS:

Берёшь у них баллон, используешь, везёшь менять, не берут-дефективный.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
758
Re: В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых...
Отправлено: 09.04.21 - 17:21
#8
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Бред какой-то, а как быть тем, кто использует баллоны для резки металла, кровельных работ и т.д. Там обученный персонал, ответственные лица, им зачем договор?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6755
В Казахстане могут запретить свободную продажу газовых баллонов
Отправлено: 09.04.21 - 17:41
#9
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Чего только не придумают, ради баблосов.
Прежде чем такой бред вводить, провели бы статистику причин взрывов.
100% окажется не по вине оборудования, а из-за технических и других недостатков самого баллона.
Так может фирмы, занимающиеся заправкой и продажей лучше под жёсткий контроль взять. Отвечающих за техническое и безопасное состояние баллонов.
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