Какая связь между договором и безопасностью? Договор будет заключаться раз в год,никто не буде проверять как вы подключили этот баллон ,пропускает он или нет. Давайте ещё сделаем договор для автомобилистов которые заправляют свои баки бензином или дизелем они то же взрывоопасные и стоят в каждом дворе.
Добринцофф: связь между договором и безопасностью?
Связь только ДЕНЬГАМИ: мастера из КазГазТрансКаймака придут, посмотрят газовое оборудование ( а тут и бытовые газ.плиты и оборудование для газорезки металла и прочее) , заставят подписать договор и самое главное: - ОПЛАТИТЬ их услуги: СТО ПЕРВЫЙ - совершенно чистый и законный способ отъёма денег у населения.
Только вопрос: какое техобслуживание должен проводить ПОТРЕБИТЕЛЬ для ГАЗБалонов - его же ДОЛЖНЫ проверять на газозаправочной станции ( на герметичность, работу клапанного механизма и прочее).
Чего только не придумают, ради баблосов. Прежде чем такой бред вводить, провели бы статистику причин взрывов. 100% окажется не по вине оборудования, а из-за технических и других недостатков самого баллона. Так может фирмы, занимающиеся заправкой и продажей лучше под жёсткий контроль взять. Отвечающих за техническое и безопасное состояние баллонов.
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