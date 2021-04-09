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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 358 из 358«1...356357358
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21565
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 12:57
#5356
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С Пятницей! :lol: :oops: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 13:08
#5357
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Цитата:
drakon:
С Пятницей!




[Исправлено: Козлов я, 09.04.2021 - 13:17]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11596
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 13:16
#5358
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Цитата:
drakon:


обед твой сегодня?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21565
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 13:53
#5359
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Цитата:
alex_60:
обед твой сегодня?

Не, у меня это, постоянно,
в холодильнике - есть... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21565
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 14:05
#5360
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Вот вчера купил - "Егермайстера".

Так, на всякий случай... :lol: :oops: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11596
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 14:27
#5361
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Цитата:
drakon:
Вот вчера купил - "Егермайстера".


одну что-ли?
у нас коробками берут обычно.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21565
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 14:50
#5362
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Цитата:
alex_60:
у нас коробками берут обычно

А у нас, зачем брать - коробками?
Он есть постоянно, в магазинах... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11596
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 15:03
#5363
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Цитата:
drakon:
Он есть постоянно, в магазинах...


да ты что.неужели такое бывает.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21565
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 16:07
#5364
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Цитата:
alex_60:
да ты что.неужели такое бывает.

Тут, такое - бывает, что ты ещё и не видел.
Стоит тодько в спецмагазин - зайти... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11596
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 16:24
#5365
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Цитата:
drakon:
Стоит тодько в спецмагазин - зайти...


это что такое- спецмагазин?
вино-водочный что-ли?
у нас они теперь алкомаркеты называются.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21565
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 16:55
#5366
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Цитата:
alex_60:
это что такое- спецмагазин? вино-водочный что-ли?

Да, Алекс, это я его называю - спецмагазин... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21565
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.21 - 17:03
#5367
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Вот Барбара, уже лук - посадила.
https://c.radikal.ru/c09/2104/fd/5e155aff7f8c.jpg
Но не знаю, успею ли его - попробовать?... :lol:

[Исправлено: drakon, 09.04.2021 - 17:16]
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