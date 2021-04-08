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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 00:09
#2026
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Цитата:
Coopidon:
Этот не тот который доказывает что в году 13 месяцев?

Да кот его знает, помню много лет "думал" и продвигал идею, и походу прошла, судя посему, но вот 29-ый день в феврале, так и не придумал куда "засунуть" :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 09:58
#2027
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Цитата:
maxsaf:
Ну какой вопрос - такой и ответ

Вопрос был весёлый а ответ невпопад)
Цитата:
maxsaf:
Хватит комплексовать, начинайте уже шутить

Вот тут норм, уже норм)
Цитата:
Coopidon:
Уже про это ктото писал мысль на форуме. И я с ней согласен. А давайте устроим голосования по вопросу что в сутках 24 часа? Или что в минуте 60 секунд. Или что килограмме 1000 грамм.

А зачем давайте?
Уже во всю
Наши же мракобесы петицию запустили
Значит стали признавать что этот вопрос решается народным волеизъявлением
Сами себе перечат значит
Ну там не мудрено впринципе)
Цитата:
Хочешь, чтобы время совпадало с Астанинским ну и Измени время своей работы, не с 9, а с 8 часов. Чего проще?

Хорошая идея от погремухи в кой то веке
Хочешь чтобы время совпадало с Кызылордой? Измени время своей работы чего проще?
Хочешь высыпаться? Ложись по кызылординскому времени и вставай с ним
Вроде уже кто-то предлогал челлендж запустить такой
И что то никто не поддержал из активистов? Странно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11592
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 14:53
#2028
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новости из мира звезд эстрады
Иманбек Зейкенов объявил о выходе нового трека,
который он записал совместно с Софией Рейес и Шоном Полом.
Песня называется Dancing On Dangerous, она выйдет 9 апреля///
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21558
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 14:56
#2029
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Цитата:
alex_60:
она выйдет 9 апреля///

Где можно - увидеть?... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11592
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 15:01
#2030
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Цитата:
drakon:
Где можно - увидеть?..


не знаю.
но страсти накаляются.
"Шон Пол - это очень сильно",
"Весь мир ждет",
"Очень ждем",
"Не могу дождаться услышать это",
"Не останется ни один из знаменитых, кто не сделал с тобой фит",
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11592
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 18:00
#2031
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снег, тает, люди стонут.
суды идут, кого то судят.
тоска.
серо как то все.
хорошо что завтра пятница,
можно будет отдохнуть.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2311
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 18:43
#2032
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Цитата:
alex_60:
хорошо что завтра пятница, можно будет отдохнуть.


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11592
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 19:57
#2033
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ну все, поляна накрыта.
Дракон тащи свою
"Деревеньку".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10176
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 20:30
#2034
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Цитата:
alex_60:
не знаю. но страсти накаляются.

Ну наконец-то, долгожданный второй хит. Но это не точно :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7589
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 20:51
#2035
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Цитата:
maxsaf:
Ну наконец-то, долгожданный второй хит. Но это не точно

Ну да если он даже второе Грэмми возьмёт ты скажешь что это вторая случайность)) иногда в лотерею можно два раза выйграть)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21558
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 21:24
#2036
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Цитата:
abaika95:
второе Грэмми возьмёт

Я даже не - сомневаюсь.
Конечно - возьмёт... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10176
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 21:56
#2037
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Цитата:
abaika95:
ты скажешь что это вторая случайность))

Нет, второй раз это совпадение :lol:
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