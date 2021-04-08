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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 00:09
Цитата:
Да кот его знает, помню много лет "думал" и продвигал идею, и походу прошла, судя посему, но вот 29-ый день в феврале, так и не придумал куда "засунуть"
Coopidon:
Этот не тот который доказывает что в году 13 месяцев?
Этот не тот который доказывает что в году 13 месяцев?
Да кот его знает, помню много лет "думал" и продвигал идею, и походу прошла, судя посему, но вот 29-ый день в феврале, так и не придумал куда "засунуть"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 09:58
Цитата:
Вопрос был весёлый а ответ невпопад)
Цитата:
Вот тут норм, уже норм)
Цитата:
А зачем давайте?
Уже во всю
Наши же мракобесы петицию запустили
Значит стали признавать что этот вопрос решается народным волеизъявлением
Сами себе перечат значит
Ну там не мудрено впринципе)
Цитата:
Хорошая идея от погремухи в кой то веке
Хочешь чтобы время совпадало с Кызылордой? Измени время своей работы чего проще?
Хочешь высыпаться? Ложись по кызылординскому времени и вставай с ним
Вроде уже кто-то предлогал челлендж запустить такой
И что то никто не поддержал из активистов? Странно
maxsaf:
Ну какой вопрос - такой и ответ
Ну какой вопрос - такой и ответ
Вопрос был весёлый а ответ невпопад)
Цитата:
maxsaf:
Хватит комплексовать, начинайте уже шутить
Хватит комплексовать, начинайте уже шутить
Вот тут норм, уже норм)
Цитата:
Coopidon:
Уже про это ктото писал мысль на форуме. И я с ней согласен. А давайте устроим голосования по вопросу что в сутках 24 часа? Или что в минуте 60 секунд. Или что килограмме 1000 грамм.
Уже про это ктото писал мысль на форуме. И я с ней согласен. А давайте устроим голосования по вопросу что в сутках 24 часа? Или что в минуте 60 секунд. Или что килограмме 1000 грамм.
А зачем давайте?
Уже во всю
Наши же мракобесы петицию запустили
Значит стали признавать что этот вопрос решается народным волеизъявлением
Сами себе перечат значит
Ну там не мудрено впринципе)
Цитата:
Хочешь, чтобы время совпадало с Астанинским ну и Измени время своей работы, не с 9, а с 8 часов. Чего проще?
Хорошая идея от погремухи в кой то веке
Хочешь чтобы время совпадало с Кызылордой? Измени время своей работы чего проще?
Хочешь высыпаться? Ложись по кызылординскому времени и вставай с ним
Вроде уже кто-то предлогал челлендж запустить такой
И что то никто не поддержал из активистов? Странно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 14:53
новости из мира звезд эстрады
Иманбек Зейкенов объявил о выходе нового трека,
который он записал совместно с Софией Рейес и Шоном Полом.
Песня называется Dancing On Dangerous, она выйдет 9 апреля///
Иманбек Зейкенов объявил о выходе нового трека,
который он записал совместно с Софией Рейес и Шоном Полом.
Песня называется Dancing On Dangerous, она выйдет 9 апреля///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 14:56
Цитата:
Где можно - увидеть?...
alex_60:
она выйдет 9 апреля///
она выйдет 9 апреля///
Где можно - увидеть?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 15:01
Цитата:
не знаю.
но страсти накаляются.
"Шон Пол - это очень сильно",
"Весь мир ждет",
"Очень ждем",
"Не могу дождаться услышать это",
"Не останется ни один из знаменитых, кто не сделал с тобой фит",
drakon:
Где можно - увидеть?..
Где можно - увидеть?..
не знаю.
но страсти накаляются.
"Шон Пол - это очень сильно",
"Весь мир ждет",
"Очень ждем",
"Не могу дождаться услышать это",
"Не останется ни один из знаменитых, кто не сделал с тобой фит",
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 18:00
снег, тает, люди стонут.
суды идут, кого то судят.
тоска.
серо как то все.
хорошо что завтра пятница,
можно будет отдохнуть.
суды идут, кого то судят.
тоска.
серо как то все.
хорошо что завтра пятница,
можно будет отдохнуть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2311
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 18:43
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 19:57
ну все, поляна накрыта.
Дракон тащи свою
"Деревеньку".
Дракон тащи свою
"Деревеньку".
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 20:30
Цитата:
Ну наконец-то, долгожданный второй хит. Но это не точно
alex_60:
не знаю. но страсти накаляются.
не знаю. но страсти накаляются.
Ну наконец-то, долгожданный второй хит. Но это не точно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 20:51
Цитата:
Ну да если он даже второе Грэмми возьмёт ты скажешь что это вторая случайность)) иногда в лотерею можно два раза выйграть)
maxsaf:
Ну наконец-то, долгожданный второй хит. Но это не точно
Ну наконец-то, долгожданный второй хит. Но это не точно
Ну да если он даже второе Грэмми возьмёт ты скажешь что это вторая случайность)) иногда в лотерею можно два раза выйграть)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 21:24
Цитата:
Я даже не - сомневаюсь.
Конечно - возьмёт...
abaika95:
второе Грэмми возьмёт
второе Грэмми возьмёт
Я даже не - сомневаюсь.
Конечно - возьмёт...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.04.21 - 21:56
Цитата:
Нет, второй раз это совпадение
abaika95:
ты скажешь что это вторая случайность))
ты скажешь что это вторая случайность))
Нет, второй раз это совпадение
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