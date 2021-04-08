Отправлено: - 09:58

maxsaf:

Ну какой вопрос - такой и ответ

maxsaf:

Хватит комплексовать, начинайте уже шутить

Coopidon:

Уже про это ктото писал мысль на форуме. И я с ней согласен. А давайте устроим голосования по вопросу что в сутках 24 часа? Или что в минуте 60 секунд. Или что килограмме 1000 грамм.

Хочешь, чтобы время совпадало с Астанинским ну и Измени время своей работы, не с 9, а с 8 часов. Чего проще?

Цитата:Вопрос был весёлый а ответ невпопад)Цитата:Вот тут норм, уже норм)Цитата:А зачем давайте?Уже во всюНаши же мракобесы петицию запустилиЗначит стали признавать что этот вопрос решается народным волеизъявлениемСами себе перечат значитНу там не мудрено впринципе)Цитата:Хорошая идея от погремухи в кой то векеХочешь чтобы время совпадало с Кызылордой? Измени время своей работы чего проще?Хочешь высыпаться? Ложись по кызылординскому времени и вставай с нимВроде уже кто-то предлогал челлендж запустить такойИ что то никто не поддержал из активистов? Странно