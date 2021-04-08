Спасение утопающих - дело рук... Талые воды угрожают имуществу костанайцев. Чем отвечает власть на просьбы о помощи?
Отправлено: 08.04.21 - 12:35
С начала апреля в редакцию «НГ» писали и звонили костанайцы из новых микрорайонов. С одной проблемой: нас топит! Разъяснения на брифинге и две истории, о которых нам стало известно уже после него, наводят на печальную мысль: защитить город от талых вод сейчас невозможно. Читать новость
Текст лозунга, который был вывешен в зале клуба «Картонажник» города Васюки, где Остап Бендер давал местным любителям шахмат сеанс одновременной игры на 160 досках. В оригинале: Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих! Так что думайте....
Алиса: надо говорить откртым текстом о тех реалиях, в которых живем...
При этом ГКП "Костанай-Су", умудряется выдать технические условия на подключение дождеприемных колодцев на ул. Каирбекова к своим сетям хозяйственно-бытовой канализации, не взирая на техническое состояние и пропускную способность сетей. Вот технические условия ГКП "Костанай-Су", возможно не по доброй воле они выдали ТУ для Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная, но всё же:
NG.kz: "Мы приплыли!" Вечером 5 апреля вода пришла в дома №№ 82, 82 «А», 84, 84 «А», 86 и 88 на улице Свободы в районе КСК.
После реконструкции ул. Каирбекова от ул. Лермонтова до тепличного комбината, проект на реконструкцию которой разработан с нарушением градостроительных и экологических норм с молчаливого "одобрямса" технического заказчика в лице ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная", вся жилая застройка с правой стороны дороги (по направлению на тепличный комбинат от ул. Лермонтова) в большинстве своём находится в подтопляемом состоянии. О таком "проектировании я ранее писал в предыдущей по этому поводу статье.
Жилые дома по ул. Свободы, в районе улицы Киевской, особенно дома №№ 80-86 подтапливаются по следующим причинам: 1. На ул. Каирбекова, с левой (верховой) стороны за проезжей частью, предусмотрены согласно проекта, дождеприемные лотки протяженностью 560 м от ул. Киевской до площади у ТД «Солнечный». Данные лотки принимают поверхностный сток с прилегающей, к левой стороне ул. Каирбекова, местности. И весь этот поверхностный сток поступает в водопропускную трубу под ул. Каирбекова и выходит из трубы на рельеф как раз напротив домов №№82, 84 по ул. Свободы. Имеющаяся водоотводная канава от выходного лотка трубы предназначенная для возможности отвода воды к ул. Киевской не в состоянии отвести поверхностный сток в весенний паводковый период. При этом данный подтопляемый участок является самым низким местом в абсолютных отметках из всего протяжения реконструкируемого участка от ул. Лермонтова до тепличного комбината. 2. Кроме этого проектировщики, под молчаливый «одобрямс» техзаказчика, с учетом исключения устройства дождеприемных колодцев, предусмотрели отдноскатный поперечный уклон ул. Каирбекова на пересечении с ул. Киевской, и весь этот большой объем поверхностного стока с ул. Киевской (включая прилегающие территории сток с которой поступает на ул. Киевскую) переходит через ул. Каирбекова дальше на правую сторону ул. Каирбекова и создает дополнительные неблагоприятные гидрологические условия в жилой застройке на ул. Свободы.
Привожу в пример рисунок по анализу проектных решений на реконструкцию ул. Каирбеова, о чем я писал ранее (ссылка на мои комментарии выше): - желтой линией указан участок с односкатным поперечным уклоном проезжей части на ул. Каирбекова (поперечный уклон проезжей части в сторону р. Тобол),; - голубой линией указаны водосборные лотки отводящие стоки с прилегающей территории в водопропускную трубу под. Ул. Каирбекова; - красные стрелки – направление уклона (стока воды) на ул. Каирбекова
Вот эти два вышеуказанных фактора служат причиной подтопляемости жилой застройки по ул. Свободы в целом. Пора жителям подтопляемых домов нанимать грамотных адвокатов, искать гидрологов, брать копию проекта по реконструкции в руки и подавать в суд на ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная", как на заказчика и техзаказчика всей этой реконструкции, проведенной с нарушениями градостроительных и экологических норм. Иными словами как вредительство, такую реконструкцию не назовешь.
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