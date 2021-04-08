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≡ Газплиту участнице проекта «Нужные деньги» Людмиле Токаревой подарила и установила компания «РБК Газ Сервис»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41302
Газплиту участнице проекта «Нужные деньги» Людмиле Токаревой подарила и установила компания «РБК Газ Сервис»
Отправлено: 08.04.21 - 19:42
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Сегодня на кухне участницы 108-го тура проекта «Нужные деньги» появилась новая газплита. Когда возникли проблемы со старой и стало ясно, что ею небезопасно пользоваться, Людмила обратилась в наш благотворительный проект.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
256
Re: Газплиту участнице проекта «Нужные деньги» Людмиле Токаревой...
Отправлено: 08.04.21 - 19:42
#1
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Так это ТОО обдирало жителей города за проведение внутриквартирных работ по 15000 тенге за замену газовых кранов.И где они брали такие интересно расценки. Развешивали объявления с номером якобы диспетчера ТОО но никогда никто на звонки не отвечал.Очень мутное ТОО.
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