Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+5°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • Ю-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Спасение утопающих - дело рук... Талые воды угрожают имуществу костанайцев. Чем отвечает власть на просьбы о помощи?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41300
Спасение утопающих - дело рук... Талые воды угрожают имуществу костанайцев. Чем отвечает власть на просьбы о помощи?
Отправлено: 08.04.21 - 12:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала апреля в редакцию «НГ» писали и звонили костанайцы из новых микрорайонов. С одной проблемой: нас топит! Разъяснения на брифинге и две истории, о которых нам стало известно уже после него, наводят на печальную мысль: защитить город от талых вод сейчас невозможно.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
256
Re: Спасение утопающих - дело рук... Талые воды угрожают...
Отправлено: 08.04.21 - 12:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Текст лозунга, который был вывешен в зале клуба «Картонажник» города Васюки, где Остап Бендер давал местным любителям шахмат сеанс одновременной игры на 160 досках. В оригинале: Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих! Так что думайте....
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4586
Спасение утопающих - дело рук... Талые воды угрожают имуществу костанайцев. Чем отвечает власть на просьбы о помощи?
Отправлено: 08.04.21 - 16:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Как сказал слесарь «Костанай-Су», канализационный коллектор наполнился под завязку, - вспоминает Максим Кандибор. - С учетом недоделки и других факторов произошла утечка.

Источник:

... с учетом рукожопости и произошла утечка... - надо говорить открым текстом о тех реалиях, в которых живем...

[Исправлено: Алиса, 08.04.2021 - 16:42]
Профайл
ГИП
* ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1300
Спасение утопающих - дело рук... Талые воды угрожают имуществу костанайцев. Чем отвечает власть на просьбы о помощи?
Отправлено: 08.04.21 - 18:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
надо говорить откртым текстом о тех реалиях, в которых живем...

При этом ГКП "Костанай-Су", умудряется выдать технические условия на подключение дождеприемных колодцев на ул. Каирбекова к своим сетям хозяйственно-бытовой канализации, не взирая на техническое состояние и пропускную способность сетей.
Вот технические условия ГКП "Костанай-Су", возможно не по доброй воле они выдали ТУ для Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная, но всё же:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: ГИП

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS