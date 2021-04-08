Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
О подтоплении улиц и домов талой водой продолжают сообщать костанайцы
О подтоплении улиц и домов талой водой продолжают сообщать костанайцы
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
|Зарегистрированные пользователи: ГИП
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать