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≡ О подтоплении улиц и домов талой водой продолжают сообщать костанайцы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41300
О подтоплении улиц и домов талой водой продолжают сообщать костанайцы
Отправлено: 08.04.21 - 18:45
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Подьзователь нашего сайта Гульжан прислала фото и видео, сделанные на улице Станционной, 1/12 в районе Костанай-2. А читательница Марал Тастанбекова рассказала о проблеме улицы Урала Мухамеджанова (бывшей Чекмарева).
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2311
Re: О подтоплении улиц и домов талой водой продолжают сообщать...
Отправлено: 08.04.21 - 18:45
#1
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