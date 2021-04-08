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А я после 19 лет бодания «НГ» с властью разных уровней поймал себя на мысли, что мы с ней очень похожи. И мы, и она в какой-то момент начинаем воображать себя кем-то вроде удава Каа в «Книге джунглей». И обижаемся, когда нас называют «желтым земляным червяком». Но как только на основе этой обиды возникают теории заговора, нужно менять род занятий. Потому что, как поется в другом мультике: «Ну, пожалуйста, не надо чувство юмора терять!»

Цитата:Вот тут верно!)Чувство юмора не теряйте)У акимата его и так нет а надо их приучать)Агенты госдепа вы наши))