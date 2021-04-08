Апрель начался весело, как и положено этому месяцу. За три дня до 19-летия «Нашу Газету» обвинили во всех смертных грехах. Официально, через сайт наших коллег. И не менее официально - письмом в редакцию - пригрозили подать на нас иск в суд. Читать новость
А я после 19 лет бодания «НГ» с властью разных уровней поймал себя на мысли, что мы с ней очень похожи. И мы, и она в какой-то момент начинаем воображать себя кем-то вроде удава Каа в «Книге джунглей». И обижаемся, когда нас называют «желтым земляным червяком». Но как только на основе этой обиды возникают теории заговора, нужно менять род занятий. Потому что, как поется в другом мультике: «Ну, пожалуйста, не надо чувство юмора терять!»
Вот тут верно!) Чувство юмора не теряйте) У акимата его и так нет а надо их приучать) Агенты госдепа вы наши))
Ага, подленько так Наш Костанай это сделал, но в инстаграм засыпали поздравлениями и признаниями "в любви"... Видать така любовь...
Цитата:
и направлена на формирование негативного образа акима города Костаная Ахметова К. Ж.
На формирования негативного образа любого ответственного чиновника влияет результат его работы... Как грится, каков поп, таков и приход... Грязный, утопающий в воде и грязи город, проваливающиеся дороги после прошлогоднего ремонта, обезображенные деревья... скажут больше о компетентности и эффективности, чем заметка в газете.
я согласен с тем, что негативный образ акима города сформировался не тут не на страницах газеты, а на улицах нашего же города. Работать надо, а не в креслах удобных сидеть, не надо дармоедством заниматься, а оправдывать свое предназначение. Ну к примеру г-жа Клочко оправдывает свое существование на данной должности, вон как она землю копает чтобы шефа обелить. Даже , понимая то, что перевирает всю ситуацию наизнанку. Но старается. А тут, имея мощные ресурсы во всех направлениях полнейший застой. Все идет своим чередом по инерции. Приспособленцев и угодников в структурах развелось масса, а вот патриотов своего города увы не видать.
Запомните!Закон - что дышло: куда повернешь - туда и вышло!Законы пишут в канцеляриях. На бумаге всё гладко,хорошо.Так как власть отражает лицо закон! . Правдив был Тимур Гафуров, как доблестному гражданину РК быть следует; по уму-разуму там, где сила не берет, потому что плетью обуха не перешибешь; но, где можно, дать свободу языку, чтоб не взяла одышка.))) Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! На чёрное скажут белое..
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