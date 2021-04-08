Отправлено: - 18:56

Алиса:

надо говорить откртым текстом о тех реалиях, в которых живем...

Цитата:При этом ГКП "Костанай-Су", умудряется выдать технические условия на подключение дождеприемных колодцев на ул. Каирбекова к своим сетям хозяйственно-бытовой канализации, не взирая на техническое состояние и пропускную способность сетей.Вот технические условия ГКП "Костанай-Су", возможно не по доброй воле они выдали ТУ для Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная, но всё же: