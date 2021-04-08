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≡ Тимур ГАФУРОВ: День дурака
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41300
Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 09:49
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Апрель начался весело, как и положено этому месяцу. За три дня до 19-летия «Нашу Газету» обвинили во всех смертных грехах. Официально, через сайт наших коллег. И не менее официально - письмом в редакцию - пригрозили подать на нас иск в суд.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7588
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 09:49
#1
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Цитата:
А я после 19 лет бодания «НГ» с властью разных уровней поймал себя на мысли, что мы с ней очень похожи. И мы, и она в какой-то момент начинаем воображать себя кем-то вроде удава Каа в «Книге джунглей». И обижаемся, когда нас называют «желтым земляным червяком». Но как только на основе этой обиды возникают теории заговора, нужно менять род занятий. Потому что, как поется в другом мультике: «Ну, пожалуйста, не надо чувство юмора терять!»

Вот тут верно!)
Чувство юмора не теряйте)
У акимата его и так нет а надо их приучать)
Агенты госдепа вы наши))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7345
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 09:54
#2
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Цитата:
Официально, через сайт наших коллег.

Ага, подленько так Наш Костанай это сделал, но в инстаграм засыпали поздравлениями и признаниями "в любви"... Видать така любовь...

Цитата:
и направлена на формирование негативного образа акима города Костаная Ахметова К. Ж.

На формирования негативного образа любого ответственного чиновника влияет результат его работы... Как грится, каков поп, таков и приход...
Грязный, утопающий в воде и грязи город, проваливающиеся дороги после прошлогоднего ремонта, обезображенные деревья... скажут больше о компетентности и эффективности, чем заметка в газете.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3867
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 10:10
#3
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Цитата:
yudjin: Грязный, утопающий в воде и грязи город, проваливающиеся дороги после прошлогоднего ремонта, обезображенные деревья.

Прогуливаясь по городу вспомнил фото в музее, улица Большая (Аль-Фараби) Кустанай начала 20 века утопающий в грязи.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3867
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 10:19
#4
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Цитата:
Раньше сатисфакции требовали на дуэли, сейчас - в суде. Там и встретимся. И это уже совсем не смешно.

У чиновников всегда преимущество, они тяжбы за наш счёт оплачивают, а вы за свой.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1180
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 11:01
#5
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В последнее время в Казахстане расплодилось столько служб, департаментов, агентств, комитетов... И советов при них! Запутаться не сложно :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2311
Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 11:06
#6
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Цитата:
yudjin:
Ага, подленько так Наш Костанай это сделал


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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
99
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 11:08
#7
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я согласен с тем, что негативный образ акима города сформировался не тут не на страницах газеты, а на улицах нашего же города. Работать надо, а не в креслах удобных сидеть, не надо дармоедством заниматься, а оправдывать свое предназначение. Ну к примеру г-жа Клочко оправдывает свое существование на данной должности, вон как она землю копает чтобы шефа обелить. Даже , понимая то, что перевирает всю ситуацию наизнанку. Но старается. А тут, имея мощные ресурсы во всех направлениях полнейший застой. Все идет своим чередом по инерции. Приспособленцев и угодников в структурах развелось масса, а вот патриотов своего города увы не видать.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
256
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 11:21
#8
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Цитата:
Раньше сатисфакции требовали на дуэли, сейчас - в суде. Там и встретимся. И это уже совсем не смешно.

Источник:


Запомните!Закон - что дышло: куда повернешь - туда и вышло!Законы пишут в канцеляриях. На бумаге всё гладко,хорошо.Так как власть отражает лицо закон! . Правдив был Тимур Гафуров, как доблестному гражданину РК быть следует; по уму-разуму там, где сила не берет, потому что плетью обуха не перешибешь; но, где можно, дать свободу языку, чтоб не взяла одышка.)))
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
На чёрное скажут белое..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
256
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 11:26
#9
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Цитата:
рихард:негативный образ акима города сформировался не тут не на страницах газеты, а на улицах нашего же города. Работать надо, а не в креслах удобных сидеть,


Ну да,с твоего то продавленного дивана всё видно!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7588
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 12:04
#10
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Цитата:
peshexod:
У чиновников всегда преимущество, они тяжбы за наш счёт оплачивают, а вы за свой.

А Америка на что?)
Заграница всем поможет
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2032
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 15:45
#11
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Цитата:
abaika95:
Агенты госдепа вы наши))

"НГ" во все годы были агентами Мосада. Причем тут Госдеп? :))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7588
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 15:48
#12
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Цитата:
юля елиссева:
"НГ" во все годы были агентами Мосада. Причем тут Госдеп? :))

Ой тут ещё и израИль замешан) ужас какой)
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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
112
Re: Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 16:18
#13
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Цитата:
юля елиссева:

Блин, Юля, а как же тогда НГ ещё и на ГРУ работало?
Получается, что Путин с Байденом и Нетаньяху только на публику ссорятся?
А так они пытаются все вместе противостоять мощному абайке95?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2032
Тимур ГАФУРОВ: День дурака
Отправлено: 08.04.21 - 16:59
#14
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Цитата:
Хозяин:
Блин, Юля, а как же тогда НГ ещё и на ГРУ работало?

двойные агенты всегда были в истории разведки. Цитата:
Хозяин:
пытаются все вместе противостоять мощному абайке95?

унылый нурлыбот это не их уровень.
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