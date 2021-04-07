Год после урагана - Поваленные ветром деревья до сих пор "украшают" Рудный

Отправлено: - 13:55

А что нам Сибирская тайга - у них там свои хозяева и свои беспокоящиеся.

Аналогичный вопрос был поставлен в журнале Scientific American: «Если на необитаемом острове упало бы дерево, издавался ли там звук?» В статье следовал ответ: «Звук — это воздушные вибрации, передающиеся на наши чувства через ушную систему, и признающимся таковым только в наших нервных центрах. Падение дерева или другое механическое воздействие будет производить вибрацию воздуха. Если не будет ушей, чтобы слышать, не будет и звука»



Наших глаз и ушей нет в Сибирской тайге. Но есть здесь, даже не в степи, а в той части города, которая и сейчас называется "Центр"