Прогноз на 5 дней
пасмурно+5°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Год после урагана - Поваленные ветром деревья до сих пор "украшают" Рудный
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41294
Год после урагана - Поваленные ветром деревья до сих пор "украшают" Рудный
Отправлено: 07.04.21 - 18:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 апреля 2020 года налетевший шквальный ветер буквально парализовал Костанайскую область. Прошел год. В Рудном в некоторых дворах остались лежать поваленные деревья, памятники прошлому.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
255
Re: Год после урагана - Поваленные ветром деревья до сих пор...
Отправлено: 07.04.21 - 18:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но чем же мы будем дышать?

Источник:


С вашим энтузиазмом вам надо защищать Сибирскую тайгу! Китай вышел на первое место по поставкам древесины в США и Европу, притом что у себя он вырубки запретил! Красноярский край в прошлом году легально вывез леса на 48 млрд рублей (на 33 млрд из них — ​в КНР). По данным Счетной палаты края, при этом более 30% заготовок в тени..
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
13
Год после урагана - Поваленные ветром деревья до сих пор "украшают" Рудный
Отправлено: 08.04.21 - 13:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 08.04, буквально на следующий день после публикования заметки, в 13:00, дерево убрали. Сила слова!
Можно выразить уважение коммунальщикам за оперативность. И за то что читают НГ!

Профайл
Alehander
§ Alehander
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
13
Год после урагана - Поваленные ветром деревья до сих пор "украшают" Рудный
Отправлено: 08.04.21 - 13:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что нам Сибирская тайга - у них там свои хозяева и свои беспокоящиеся.
Аналогичный вопрос был поставлен в журнале Scientific American: «Если на необитаемом острове упало бы дерево, издавался ли там звук?» В статье следовал ответ: «Звук — это воздушные вибрации, передающиеся на наши чувства через ушную систему, и признающимся таковым только в наших нервных центрах. Падение дерева или другое механическое воздействие будет производить вибрацию воздуха. Если не будет ушей, чтобы слышать, не будет и звука»

Наших глаз и ушей нет в Сибирской тайге. Но есть здесь, даже не в степи, а в той части города, которая и сейчас называется "Центр"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS