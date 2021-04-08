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≡ Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41294
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:18
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В девятнадцатый день рождения «НГ», конечно, можно и нужно говорить о серьезных вещах. Но до чего хочется повеселиться. И когда мы собираемся узким кругом тех, кто газету делает сегодня и делал вчера, обязательно под рюмку чая с хохотом вспоминаем, как готовили «несерьезные» полосы. Корреспонденты «Нашей» ради них и нищенствовали, и стиральный порошок прилюдно ели, и знойных неаполитанских красавиц изображали. Кстати, шикарно. Смотрите на фото и убеждайтесь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7345
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:18
#1
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А фото специально подписаны 1, 2, 3...?
Можно, кстати, провести конкурс среди посетителей сайта. Кто напишет автора и название этих картин, получит приз от редакции)
Давненько НГ не баловалось такими быстрыми конкурсами.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
291
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:26
#2
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Цитата:
yudjin:
Давненько НГ не баловалось такими быстрыми конкурсами.


Ну мы так и предложили)
Цитата:
А пока, верные духу своих конкурсных проектов, мы предлагаем сегодняшним читателям угадать в опубликованных снимках, какие картины мы пытались изобразить. Ответы размещайте в комментариях к этому материалу на сайте ng@ng.kz. Тому, кто угадает больше всех, обещаем подарить что-нибудь приятное.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1341
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:31
#3
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№4 "Опять двойка" Ф.Решетников
№5 "Итальянский полдень" К.Брюллов
№8 "Девочка с персиками" В.Серов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7586
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:40
#4
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2)Коровин девушка с гитарой 1916?
Хотя не похожа...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7586
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:43
#5
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6) любочка-почтальон.В.Нечитайло
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7345
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:44
#6
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Цитата:
Rexyn:
Ну мы так и предложили)

Звиняйте пани, не дочитал) ;-)

Цитата:
Rexyn: Тому, кто угадает больше всех, обещаем подарить что-нибудь приятное.

А массаж входит в "приятное"? ;-)

[Исправлено: yudjin, 08.04.2021 - 09:45]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7586
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:46
#7
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3) свидание матери с сыном,Маковский
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1341
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:52
#8
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№3 "Свидание" В.Маковский
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7586
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 11:03
#9
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Цитата:
abaika95:
2)Коровин девушка с гитарой 1916? Хотя не похожа...

Огюст Ренуар-"женщина играющая на гитаре"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7586
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 11:04
#10
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7)портрет скульптора В.И.Мухиной работы Нестерова (1940)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11588
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 12:08
#11
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начнем с номера один.
Художник Николя Тассар (1800—1874).
полное имя Николя Франсуа Октав Тассар (Тассарт) .
«Бедные дети». Исп. 1857 г.
Холст, масло.
33х25. Государственный Эрмитаж. Французская школа.

[Исправлено: alex_60, 08.04.2021 - 12:27]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
291
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 13:10
#12
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Цитата:
yudjin:
А массаж входит в "приятное"? ;-)

Нет! Но чаю нальем :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2309
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 13:40
#13
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Цитата:
yudjin:
А массаж входит в "приятное"?




[Исправлено: Козлов я, 08.04.2021 - 13:49]
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