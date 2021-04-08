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≡ Аким Костаная Кайрат Ахметов уволил подчиненного не по...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41294
Аким Костаная Кайрат Ахметов уволил подчиненного не по...
Отправлено: 08.04.21 - 12:48
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Аким Костаная Кайрат Ахметов уволил подчиненного не по отрицательным мотивам, а в связи с переходом на другую должность. Прокурор просила оштрафовать акима на 30 МРП, но судья ограничилась устным замечанием. Согласны ли вы с этим решением?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
175
Re: Аким Костаная Кайрат Ахметов уволил подчиненного не по...
Отправлено: 08.04.21 - 12:48
#1
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Из материалов статей ясно только тот факт, что механизма работы с гос. служащими при возбуждении против них коррупционных дел нет. Логично было бы при возбуждении такого дела отстранять от работы (в отпуск без содержания с сохранением места и зп). По результатам разбирательств его либо увольняют по отрицаловке без выплаты з/п за период "разборок", либо допускаю к работе с выплатой з/п за период "простоя". Тогда бы вопросов вообще не возникло. А так ситуация спорная на 100%: не уволить не может и уволить не может - как хочешь так и выкручивайся....
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