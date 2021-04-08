Re: Аким Костаная Кайрат Ахметов уволил подчиненного не по...

Отправлено: - 12:48

Из материалов статей ясно только тот факт, что механизма работы с гос. служащими при возбуждении против них коррупционных дел нет. Логично было бы при возбуждении такого дела отстранять от работы (в отпуск без содержания с сохранением места и зп). По результатам разбирательств его либо увольняют по отрицаловке без выплаты з/п за период "разборок", либо допускаю к работе с выплатой з/п за период "простоя". Тогда бы вопросов вообще не возникло. А так ситуация спорная на 100%: не уволить не может и уволить не может - как хочешь так и выкручивайся....