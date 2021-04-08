Отправлено: - 12:35

С начала апреля в редакцию «НГ» писали и звонили костанайцы из новых микрорайонов. С одной проблемой: нас топит! Разъяснения на брифинге и две истории, о которых нам стало известно уже после него, наводят на печальную мысль: защитить город от талых вод сейчас невозможно.