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Спасение утопающих - дело рук... Талые воды угрожают имуществу костанайцев. Чем отвечает власть на просьбы о помощи?
Спасение утопающих - дело рук... Талые воды угрожают имуществу костанайцев. Чем отвечает власть на просьбы о помощи?
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