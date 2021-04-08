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≡ «Нужно иметь феноменальную память» - По делу о закладке синтетических наркотиков вынесли приговор в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41294
«Нужно иметь феноменальную память» - По делу о закладке синтетических наркотиков вынесли приговор в суде Костаная
Отправлено: 08.04.21 - 12:22
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По версии обвинения, "скорость" и другую "синтетику" подсудимый не только хранил, но и продавал, делая закладки по всему Рудному. Бородин пытался убедить суд, что крупную партию использовал для личного употребления.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
255
Re: «Нужно иметь феноменальную память» - По делу о закладке...
Отправлено: 08.04.21 - 12:22
#1
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Цитата:
Бородин свою вину в хранении и распространении синтетических наркотиков не признавал и пытался убедить суд, что крупную партию использовал для личного употребления.

Источник:


Всё таки чудный город Рудный! И люди удивительные,ездят на скутерах, покупают крупным оптом для личного использования синтетические наркотики. Но забывают поговорку написанное кровью,-Сколько веревочке ни виться, а конец будет!
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