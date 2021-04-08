Отправлено: - 09:18

В девятнадцатый день рождения «НГ», конечно, можно и нужно говорить о серьезных вещах. Но до чего хочется повеселиться. И когда мы собираемся узким кругом тех, кто газету делает сегодня и делал вчера, обязательно под рюмку чая с хохотом вспоминаем, как готовили «несерьезные» полосы. Корреспонденты «Нашей» ради них и нищенствовали, и стиральный порошок прилюдно ели, и знойных неаполитанских красавиц изображали. Кстати, шикарно. Смотрите на фото и убеждайтесь.