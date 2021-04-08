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Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
N
Я робот(Пользователи)
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Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:18
В девятнадцатый день рождения «НГ», конечно, можно и нужно говорить о серьезных вещах. Но до чего хочется повеселиться. И когда мы собираемся узким кругом тех, кто газету делает сегодня и делал вчера, обязательно под рюмку чая с хохотом вспоминаем, как готовили «несерьезные» полосы. Корреспонденты «Нашей» ради них и нищенствовали, и стиральный порошок прилюдно ели, и знойных неаполитанских красавиц изображали. Кстати, шикарно. Смотрите на фото и убеждайтесь.
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Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:18
А фото специально подписаны 1, 2, 3...?
Можно, кстати, провести конкурс среди посетителей сайта. Кто напишет автора и название этих картин, получит приз от редакции)
Давненько НГ не баловалось такими быстрыми конкурсами.
Можно, кстати, провести конкурс среди посетителей сайта. Кто напишет автора и название этих картин, получит приз от редакции)
Давненько НГ не баловалось такими быстрыми конкурсами.
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:26
Цитата:
Ну мы так и предложили)
Цитата:
yudjin:
Давненько НГ не баловалось такими быстрыми конкурсами.
Давненько НГ не баловалось такими быстрыми конкурсами.
Ну мы так и предложили)
Цитата:
А пока, верные духу своих конкурсных проектов, мы предлагаем сегодняшним читателям угадать в опубликованных снимках, какие картины мы пытались изобразить. Ответы размещайте в комментариях к этому материалу на сайте ng@ng.kz. Тому, кто угадает больше всех, обещаем подарить что-нибудь приятное.
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:31
№4 "Опять двойка" Ф.Решетников
№5 "Итальянский полдень" К.Брюллов
№8 "Девочка с персиками" В.Серов
№5 "Итальянский полдень" К.Брюллов
№8 "Девочка с персиками" В.Серов
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:40
2)Коровин девушка с гитарой 1916?
Хотя не похожа...
Хотя не похожа...
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:43
6) любочка-почтальон.В.Нечитайло
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:44
Цитата:
Звиняйте пани, не дочитал)
Цитата:
А массаж входит в "приятное"?
[Исправлено: yudjin, 08.04.2021 - 09:45]
Rexyn:
Ну мы так и предложили)
Ну мы так и предложили)
Звиняйте пани, не дочитал)
Цитата:
Rexyn: Тому, кто угадает больше всех, обещаем подарить что-нибудь приятное.
А массаж входит в "приятное"?
[Исправлено: yudjin, 08.04.2021 - 09:45]
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:46
3) свидание матери с сыном,Маковский
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 09:52
№3 "Свидание" В.Маковский
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 11:03
Цитата:
Огюст Ренуар-"женщина играющая на гитаре"
abaika95:
2)Коровин девушка с гитарой 1916? Хотя не похожа...
2)Коровин девушка с гитарой 1916? Хотя не похожа...
Огюст Ренуар-"женщина играющая на гитаре"
Re: Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 11:04
7)портрет скульптора В.И.Мухиной работы Нестерова (1940)
a
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- 11588
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 12:08
начнем с номера один.
Художник Николя Тассар (1800—1874).
полное имя Николя Франсуа Октав Тассар (Тассарт) .
«Бедные дети». Исп. 1857 г.
Холст, масло.
33х25. Государственный Эрмитаж. Французская школа.
[Исправлено: alex_60, 08.04.2021 - 12:27]
Художник Николя Тассар (1800—1874).
полное имя Николя Франсуа Октав Тассар (Тассарт) .
«Бедные дети». Исп. 1857 г.
Холст, масло.
33х25. Государственный Эрмитаж. Французская школа.
[Исправлено: alex_60, 08.04.2021 - 12:27]
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 13:10
Цитата:
Нет! Но чаю нальем
yudjin:
А массаж входит в "приятное"?
А массаж входит в "приятное"?
Нет! Но чаю нальем
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2309
Брюллов, Пикассо и Крамской рыдали бы
Отправлено: 08.04.21 - 13:40
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